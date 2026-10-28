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TENTATIVA DE FEMINICIDIO

Homem agride mulher, usa mãe como escudo e é preso em BH

Suspeito chegou a desferir golpes com um objeto cortante não especificado contra a mulher

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
28/10/2026 17:07

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Viatura da PMMG
Ao chegar no local, os militares abordaram o homem, que ofereceu resistência e chegou a usar a própria mãe como escudo. crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um homem foi preso depois de tentar matar a companheira no Bairro João Pinheiro, na Região Noroeste de Belo Horizonte (BH). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para atender a ocorrência. 

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Segundo a corporação, testemunhas relataram que a dupla estava dentro de um carro e que a mulher estava sendo agredida fisicamente pelo suspeito. O homem teria também desferido golpes com um objeto cortante não especificado. 

Para encontrá-los, a PMMG teve que analisar as câmeras de segurança do bairro, para identificar o veículo usado e localizar o endereço. 

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Ao chegar no local, os agentes abordaram o homem, que ofereceu resistência e chegou a usar a própria mãe como escudo. Os militares conseguiram contê-lo e efetuaram a prisão. 

A vítima apresentava lesão na região abdominal e afirmou à PMMG que havia sofrido agressões físicas, como estrangulamento e ameaças de morte. Ela recebeu atendimento inicial e foi levada a uma unidade hospitalar. 

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A ocorrência contou com apoio da Guarda Municipal de Belo Horizonte, que prestou socorro à mulher.

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