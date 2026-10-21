Andersen Global amplia seus serviços jurídicos na Argentina por meio de colaboração com a MHR

A Andersen Global fortalece seus serviços jurídicos na Argentina por meio de um Acordo de Colaboração com a Martínez de Hoz & Rueda (MHR), após a integração da equipe da MBP Partners à firma. A MBP Partners era anteriormente um escritório colaborador da Andersen Global, atuando em conjunto com as firmas membros e colaboradoras da organização para apoiar clientes em questões locais e transfronteiriças. Com a integração da MBP Partners, o novo Acordo de Colaboração entre a Andersen Global e a MHR amplia essa relação já estabelecida, fortalecendo ainda mais as capacidades jurídicas da Andersen Global na Argentina.

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A MHR é um escritório de advocacia full-service, que assessora clientes nos setores de petróleo e gás, societário e financeiro, energia, mineração, fintech, infraestrutura, tecnologia e outros segmentos estratégicos. O escritório presta assistência a empresas nacionais e internacionais, instituições financeiras, fundos de investimento, fintechs e demais organizações em transações complexas, questões regulatórias e assuntos de negócios de alta relevância.

“A incorporação da equipe da MBP Partners amplia nossa capacidade de assessorar clientes em operações e questões empresariais cada vez mais complexas”, afirmou José A. Martínez de Hoz, diretor-geral da MHR. “A MBP Partners já estabeleceu relacionamentos sólidos em toda a rede Andersen, e estamos entusiasmados com a perspectiva de dar continuidade a esse trabalho. Nossa colaboração une a expertise da MHR aos recursos globais da organização para apoiar os clientes à medida que expandem suas operações para diferentes jurisdições.”

“Estamos satisfeitos com a integração da equipe da MBP Partners à MHR e esperamos fortalecer nossa relação de trabalho com a entrada da MHR como escritório colaborador”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global do conselho e CEO da Andersen. “A Argentina continua oferecendo oportunidades significativas para empresas que buscam investir, desenvolver projetos de infraestrutura e expandir suas operações para além das fronteiras nacionais. A chegada da MHR permitirá ampliar o suporte aos clientes que buscam concretizar negócios, realizar investimentos e explorar oportunidades de crescimento em toda a região.”

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas associadas juridicamente distintas e independentes, composta por profissionais das áreas tributária, jurídica e de avaliação de todas as partes do mundo. Fundada em 2013 pela empresa norte-americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta atualmente com mais de 50 mil profissionais e está presente em mais de mil locais por meio de suas empresas associadas e empresas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261021614947/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

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