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Em qual canal vai passar Croácia x Inglaterra pela Liga das Nações hoje (3/10)?

Bola rola a partir das 13h (de Brasília), em Rijeka, na Croácia; saiba mais informações e onde assistir ao duelo

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
03/10/2026 08:42

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Em qual canal vai passar Croácia x Inglaterra pela Liga das Nações hoje (3/10)?
Em qual canal vai passar Croácia x Inglaterra pela Liga das Nações hoje (3/10)? crédito: No Ataque Internacional
Em qual canal vai passar Croácia x Inglaterra pela Liga das Nações hoje (3/10)?
Em qual canal vai passar Croácia x Inglaterra pela Liga das Nações hoje (3/10)? (Jogadores da Inglaterra comemorando gol)

Neste sábado (3/10), Croácia e Inglaterra se enfrentam no Stadium Rujevica, em Rijeka, na Croácia, pela terceira rodada do Grupo C da Liga das Nações da UEFA. A bola rola a partir das 13h (de Brasília). Com três pontos cada, as seleções brigam pela segunda colocação. A Espanha lidera a chave, com seis pontos.

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A Croácia vem de derrota para a Espanha por 4 a 1. Na estreia, venceu a República Tcheca, em Praga, por 2 a 1. Já a Inglaterra, perdeu na primeira rodada para os espanhois por 3 a 2, mas reagiu na rodada seguinte e venceu os tchecos por 2 a 0.

Croácia x Inglaterra: onde assistir ao vivo

A partida entre Croácia e Inglaterra pela Liga das Nações terá transmissão do sportv (TV fechada) e da Disney+ (streaming).

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Croácia x Inglaterra: prováveis escalações

  • Croácia: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic e Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric, Mateo Kovacic, Petar Sucic e Ivan Perisic; Martin Baturina e Ante Budimir. Técnico: Slaven Bilic.
  • Inglaterra: James Trafford; Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, Marc Guehi e Lewis Hall; Elliot Anderson e Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Croácia x Inglaterra: arbitragem

  • Árbitro: Sven Jablonski (ALE)
  • Auxiliares: Eduard Beitinger (ALE) e Robert Kempter (ALE)
  • VAR: Christian Dingert (ALE)

A notícia Em qual canal vai passar Croácia x Inglaterra pela Liga das Nações hoje (3/10)? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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