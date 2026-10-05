Espaço Comum Luiz Estrela recebe "Uma noite para nossas avós"

As pessoas se vão, mas as memórias ficam e delas podem surgir novas memórias. Carina Aparecida utiliza de lembranças da avó – que faleceu quase 20 anos antes de ela nascer – para falar do seu processo de iniciação como benzedeira, no documentário “Com dois olhos puseram, com três olhos eu tiro”.

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O curta tem exibição em evento nomeado como “Uma noite para nossas avós”, nesta terça-feira (6/10), no espaço Espaço Comum Luiz Estrela, com o objetivo de celebrar a beleza, a força, a fé, as histórias e o legado das matriarcas.



Além do documentário, a escritora Zi Reis realiza uma leitura de fragmentos do seu livro-poema “Maria não me sai da cabeça”, e a atriz Larissa Ribeiro, integrante do Coletivo Percepção, faz leituras de trechos do livro “La Ciça”, no qual a protagonista encara uma viagem interna e externa e entende o legado transmitido a ela.



Para encerrar a programação, Pipe Nascimento faz uma leitura fragmentada de “Coração de bananeira”, livro escrito por ela, Marcos Alexandre e Soraya Martins.



“Quando decidi fazer a pré-estreia, queria ampliar isso com outros artistas que também têm trabalhos sobre memórias. Então convidei duas amigas [Larissa e Zi] que têm estes livros e também Pipe, que não conheço pessoalmente, mas cujo livro “Coração de bananeira” me tocou muito e me acompanhou no processo do curta”, afirma Carina.



Filme-rito

“Ela era uma pessoa que nunca estudou e sabia tudo. E pode ser que ela tenha aprendido tudo com a mãe dela ou com minha bisa”, diz uma das filhas sobre a avó de Carina no filme. É por meio de fragmentos como este que Carina constitui a obra, com registros de fotos de família e rituais.



O documentário é descrito pela autora como um filme-rito, que a acompanha no processo de se entender como pertencente a uma linhagem de benzedeiras. “Demorei muito pra aceitar [esse passado], então a aceitação de aprender esse ofício da bênção anda junto com o processo do filme. Ele é um filme-rito, porque acompanha essa passagem de entender que a minha arte também está conectada com esse aprendizado”, comenta.



A mãe e as tias de Carina são as responsáveis por introduzir as memórias da avó da diretora no projeto. A vontade de se conectar com essas lembranças é consequência do pedido de Dona Marlene, benzedeira que teve contato com Carina quando criança e agora foi responsável por ensinar a ela os rituais.



“Ela me convidou em 2019 e demorei anos para aceitar. Quando iniciei, em 2022, a primeira bênção que ela me ensinou foi contra o quebranto e mau olhado e é de onde vem o título do filme: ‘Com dois olhos puseram, com três olhos eu tiro”, explica a diretora.



Em paralelo ao lançamento, Carina oferece na próxima quinta-feira (8/10) a oficina “Memórias de cura e proteção de imagens”, a partir dos processos de realização de seu curta. O encontro será no Centro Cultural Vila Fátima (Rua São Miguel Arcanjo, 215 - Nossa Senhora de Fátima), das 14h às 18h, com exibição do documentário ao final.



“UMA NOITE PARA NOSSAS AVÓS”

Pré-estreia do curta “Com dois olhos puseram, com três olhos eu tiro” (BRASIL, 2026, 23 min) e leituras de fragmentos dos livros “Maria não sai da minha cabeça”, “La Ciça” e “Coração de Bananeira”, com as artistas Zi Reis, Larissa Ribeiro e Pipe Nascimento. Nesta terça-feira (6/10) no Espaço Comum Luiz Estrela (Rua Manaus, 348 - São Lucas) às 19h30. Entrada gratuita.

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*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes