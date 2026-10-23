Roban assina joias do desfile da Ammi na SPFW

A Roban Joia de Cerâmica, marca brasileira de joalheria autoral em porcelana criada por Rosane Banger, assinou as joias do desfile de estreia da Ammi Brazil na São Paulo Fashion Week (SPFW). A apresentação ocorreu em 18 de outubro de 2026, último dia da 61ª edição do evento, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

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Na coleção Forma Viva, a parceria levou à passarela brincos desenhados e produzidos à mão, pensados para dialogar com as formas de corais, pétalas e superfícies minerais que inspiraram as roupas da marca que celebra a arte do crochê, fundada por Amanda Felisberto. Poucos dias depois, a Roban segue para Dubai, onde apresenta suas criações no fim de outubro.

De acordo com a programação divulgada pela revista Elle, o calendário reuniu 24 desfiles, e o último dia contou com as apresentações de Foz, Ammi e Apartamento 03. Com três décadas de história, o evento integra o calendário da moda brasileira e reúne estilistas, marcas, compradores, imprensa e público interessado nas tendências das próximas estações.

Com o tema “Imaginários”, a edição N61 propôs uma reflexão sobre o modo como a moda participa da construção de identidades, símbolos e representações da sociedade brasileira. A programação incluiu ainda exposições de arte, atividades de formação e mostras sobre a memória dos 30 anos do evento, ambiente no qual o trabalho autoral e o fazer manual ganham espaço de diálogo com o público.

Porcelana como linguagem

Fundada no início de 2025, a Roban desenvolve joias em porcelana a partir de um conceito que orienta cada criação. Segundo a marca, as peças passam por um processo artesanal no qual matéria, forma, textura, cor e acabamento se encontram, resultando em itens pensados como pequenas formas de expressão, identidade e arte para vestir, e não apenas como acessórios.

A porcelana é um tipo de cerâmica obtida a partir de massas à base de caulim, queimadas em altas temperaturas, o que confere ao material dureza, baixa porosidade e acabamento liso. No universo das joias, essas características permitem explorar volumes leves, superfícies esmaltadas e variações de cor pouco comuns em peças produzidas com metais tradicionais.

Entre os lançamentos recentes apresentados no site da empresa está a coleção Le Jardin, desenvolvida em colaboração com Bruna Espósito. A linha reúne brincos, bracelete, anel, choker e porta-guardanapos inspirados em elementos da natureza, como flores e borboletas. Com sede em Petrópolis (RJ), a marca realiza entregas para todo o país.

À frente da Roban, Rosane Banger reúne trajetórias distintas. Médica anestesiologista, ela atua também como gestora, empreendedora e palestrante, e passou a se dedicar ao design de joias de cerâmica, atividade que deu origem à marca. A diversidade de atuações se reflete na condução do negócio, que concilia a gestão da marca com a criação das peças e a participação em eventos no Brasil e no exterior.

Circulação internacional desde o primeiro ano

Ainda em seu ano de estreia, a Roban ultrapassou as fronteiras do país ao levar a joalheria autoral de Rosane Banger a eventos em Paris, na França. Em 2026, depois da passagem pela semana de moda paulistana, a marca prepara um novo movimento fora do Brasil, com a apresentação de peças em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, programada para a última semana do mês.

A agenda internacional insere a marca em ambientes nos quais o design autoral brasileiro dialoga com compradores, curadores e públicos de diferentes culturas, ampliando o alcance de uma produção que permanece artesanal mesmo com a expansão de sua circulação.

A trajetória acompanha um setor de peso na economia nacional. Conforme a Agência Sebrae de Notícias, o país reúne cerca de 8,5 milhões de artesãos, e o artesanato movimenta aproximadamente R$ 50 bilhões por ano. Já o mercado brasileiro de joias foi avaliado em US$ 3,2 bilhões em 2025, com projeção de alcançar US$ 3,71 bilhões até 2034, segundo estimativa da consultoria IMARC Group.

Nesse cenário, a presença de uma marca de joalheria em porcelana em uma semana de moda nacional amplia a visibilidade de técnicas manuais junto a consumidores, profissionais do setor e formadores de opinião. Para a Roban, a agenda de outubro conecta a vitrine brasileira ao mercado externo e consolida a proposta de unir arte, identidade e uso cotidiano em um mesmo objeto.

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Para mais informações, basta acessar: https://roban.com.br/