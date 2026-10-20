Murata desenvolve o menor termistor NTC do mundo, com dimensões de 0,25 mm x 0,125 mm, para medição de temperatura em espaços restritos

A Murata Manufacturing Co., Ltd. (TÓQUIO: 6981) (ISIN: JP3914400001), anuncia o desenvolvimento da série NCU01, o menor termistor NTC do mundo no tamanho 008004 polegadas (0,25 mm × 0,125 mm). Em comparação com o modelo anterior da Murata, o menor no tamanho 01005 polegada (0,4 mm x 0,2 mm), a nova série reduz a área de montagem em cerca de 60%, alcançando desempenho equivalente na medição de temperatura com tolerância de resistência de ±1% e tolerância da constante B de ±1%. Seu tamanho ultracompacto possibilita a colocação de sensores de temperatura em espaços cada vez mais restritos e próximos a componentes geradores de calor, permitindo um monitoramento térmico mais preciso e rápido em smartphones, dispositivos vestíveis e outros aparelhos eletrônicos de alta densidade de integração.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261019498650/pt/

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] World’s smallest 008004-inch size (0.25mm × 0.125mm) NTC thermistor

A Murata planeja iniciar o envio de amostras em outubro de 2026 e a produção em massa ao longo de 2027. Inicialmente, a linha de produtos contará com valores de resistência de 100 kΩ e 10 kΩ, sendo expandida progressivamente.

Aproximando o sensor de temperatura da fonte de calor

Conforme os dispositivos eletrônicos se tornam menores e mais sofisticados, a densidade de componentes nas placas de circuito e no interior dos módulos aumenta. Como resultado, há menos espaço para a montagem de componentes eletrônicos, o que dificulta a colocação de termistores NTC próximos a componentes que geram calor. Se um termistor for posicionado mais longe da fonte de calor, a temperatura medida pode não corresponder à real do componente, e mudanças rápidas de temperatura podem levar mais tempo para serem detectadas.

Isso gera uma demanda por termistores NTC menores, que possam ser posicionados mais próximos dos componentes críticos, sem ocupar um espaço valioso na placa. No entanto, à medida que os termistores são miniaturizados, o processamento e a fabricação de alta precisão se tornam mais difíceis, aumentando o desafio de se manter características de detecção consistentes. Para os termistores NTC, tolerâncias estreitas de resistência e da constante B são essenciais para garantir uma detecção de temperatura estável.

Desempenho de alta precisão no tamanho de 008004 polegadas

Por meio de sua tecnologia proprietária de materiais cerâmicos, processamento de alta precisão e otimização da estrutura do componente e do processo de fabricação, a Murata superou esses desafios e desenvolveu o menor termistor NTC do mundo no tamanho 008004 polegadas. Apesar de ocupar um espaço significativamente menor, a nova série NCU01 mantém as tolerâncias de resistência e de constante B de ±1%, as mesmas tolerâncias alcançadas pelo produto anterior da Murata, que media 0,01 x 0,05 polegada.

Com uma área de montagem reduzida em cerca de 60%, o NCU01 pode ser instalado em locais onde termistores maiores não cabem, inclusive mais próximos de componentes que geram calor. Dessa forma, é possível reduzir a diferença de temperatura e o atraso na detecção associados a pontos de medição mais distantes, contribuindo, ao mesmo tempo, para a operação estável de dispositivos eletrônicos com layouts de alta densidade de componentes.

As principais aplicações incluem o monitoramento de temperatura em placas de circuito de smartphones e dispositivos vestíveis, bem como em pacotes de circuitos integrados (IC) e módulos de sistema em pacote (SiP).

A Murata continuará a expandir sua linha de termistores NTC, contribuindo para a miniaturização e a confiabilidade de dispositivos eletrônicos. Entre em contato conosco aqui para consultas sobre produtos.

Notas: * Com base em pesquisa da Murata, em 19 de outubro de 2026.

Sobre a Murata

A Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder mundial em design, fabricação e venda de componentes e soluções eletrônicas passivas à base de cerâmica, módulos de comunicação e módulos de fonte de alimentação. A Murata está comprometida com o desenvolvimento de materiais eletrônicos avançados e módulos multifuncionais de alta densidade e vanguarda. A empresa conta com funcionários e unidades de produção em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Para informações adicionais, entre em contato com:

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Saki Ito, prsec_mmc@murata.com

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