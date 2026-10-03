Por que jogadores da Seleção não comemoraram gols contra a Índia? (Samuel Lino em Índia x Brasil)

Goleada em campo, mas sem comemoração. A Seleção Brasileira venceu a Índia, neste sábado (3/10), por 4 a 0, em amistoso, no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Após a partida, Samuel Lino, autor dos dois últimos gols brasileiros, comentou a ausência de celebrações efusivas na vitória.

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“Cara, não sei (risos). Na verdade, acho que vai muito pelo calor. Sei que o gol, claro, é o principal objetivo do futebol e a comemoração também faz parte, é uma coisa linda. Não tenho certeza, mas às vezes é para não gastar energia, porque está um calor imenso.”

“A gente teve uma recepção incrível aqui na Índia. Eu achei que ia ser um clima mais de torcida, de música, mas não. Acho que também por conta desse calor, a gente estava suando até no banco. Mas acho que faz parte, cada um tem sua cultura. O Brasil está acostumado sempre com festa”, disse à getv.

Estevão e Pedro marcaram os outros dois gols da vitória brasileira.

Os três jogos do Brasil nesta Data Fifa de setembro/outubro de 2026:

Austrália 1 x 1 Brasil 25 de setembro Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Austrália.

25 de setembro Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Austrália. Austrália 2 x 4 Brasil 29 de setembro Suncorp Stadium, Brisbane, Austrália.

29 de setembro Suncorp Stadium, Brisbane, Austrália. Índia 0 x 4 Brasil 3 de outubro Salt Lake Stadium, Calcutá, Índia.

Quais os próximos jogos do Brasil?

O Brasil volta a campo na próxima Data Fifa, em novembro. A Seleção terá pela frente amistosos contra Japão e Singapura.

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Japão x Brasil 14/11, às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang (Singapura)

14/11, às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang (Singapura) Singapura x Brasil 17/11, às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang (Singapura)

A notícia Por que jogadores da Seleção não comemoraram gols contra a Índia? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara