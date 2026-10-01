BH: Nikolas promete "travar" a Afonso Pena nesta quinta (1/10) com ato

O ato de campanha puxado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) promete “travar” a avenida Afonso Pena, uma das mais importantes de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (1º/10).

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O congressista mineiro convocou apoiadores para uma “motociata” que sairá da Praça do Papa, no Mangabeiras, região Centro-sul da capital, às 19h. Quando o grupo chegar ao Palácio das Artes, o ato vai virar um “blocão” que vai até a Praça 7 de Setembro, no Centro.

Além de Nikolas, vão participar do evento o candidato a governador Flávio Roscoe (PL) e os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o “Superman” (Novo), além de postulantes a deputado federal e estadual.

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É esperado um grande público apoiador do deputado, que foi o mais votado do país na eleição de 2022. Ele tem reproduzido o “blocão” em diversas regiões do estado e levado multidões para as ruas.

