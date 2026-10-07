TestMu AI adiciona pacotes de evidências ao Kane CLI, transformando cada execução de teste de IA em um arquivo único, portátil e compartilhável

A TestMu AI (anteriormente LambdaTest), plataforma de engenharia de qualidade com IA de agentes *full-stack*, anunciou os pacotes de evidências para o Kane CLI, sua ferramenta focada em terminal para testes de navegadores e aplicativos móveis utilizando linguagem natural. Cada execução do Kane CLI agora gera um arquivo `.evidence` consolidado que contém o registro completo do que foi solicitado ao agente de IA, o que ele fez em cada etapa e o que aconteceu.

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O Kane CLI foi lançado em abril de 2026, oferecendo a desenvolvedores e agentes de codificação de IA uma maneira de executar testes em navegadores e aplicativos móveis reais a partir do terminal, usando linguagem simples em inglês, com um veredito claro de aprovação ou falha. Desde o lançamento, a ferramenta incorporou a geração de casos de teste impulsionada por IA e o Assurance Lifecycle, que vincula os testes aos documentos de requisitos. Os pacotes de evidências representam o próximo passo: um registro completo de cada execução.

À medida que agentes de IA escrevem e executam mais testes, as equipes de engenharia precisam de uma resposta clara para uma pergunta simples: o que exatamente o agente fez e por que a execução foi aprovada ou falhou? Essa comprovação muitas vezes está dispersa entre capturas de tela, pastas de logs e painéis de controle. Os pacotes de evidências reúnem tudo isso em um único local.

Cada pacote contém:

A definição do teste: o que foi solicitado ao agente.

o que foi solicitado ao agente. Um resumo do resultado: status, duração, resultados por etapa, tags, quem realizou a execução, link de compartilhamento e o ambiente de execução. Para execuções em dispositivos móveis, isso inclui o modelo do dispositivo e a versão do sistema operacional.

status, duração, resultados por etapa, tags, quem realizou a execução, link de compartilhamento e o ambiente de execução. Para execuções em dispositivos móveis, isso inclui o modelo do dispositivo e a versão do sistema operacional. Capturas de tela por etapa: a página como o agente a visualizou, além de uma cópia anotada que destaca o elemento com o qual o agente interagiu.

a página como o agente a visualizou, além de uma cópia anotada que destaca o elemento com o qual o agente interagiu. Logs do console do navegador e de rede: capturados durante toda a execução e vinculados à etapa que os gerou.

capturados durante toda a execução e vinculados à etapa que os gerou. Logs de execução: logs da CLI e do executor referentes à execução.

logs da CLI e do executor referentes à execução. Registros de falha: em execuções com falha, um registro por etapa contendo a mensagem de erro, o estado da página no momento da falha e referências aos logs do console e de rede.

"Quando um agente de IA executa seus testes, a primeira coisa que perguntam é: 'mostre-me o que ele fez'. Os pacotes de evidências respondem a isso com um único arquivo", disse Mudit Singh, cofundador e chefe de crescimento da TestMu AI."Um desenvolvedor pode abri-lo, ver cada etapa realizada pelo agente e identificar a causa de uma falha em questão de minutos. E, por ser um arquivo único, é fácil compartilhá-lo com um colega de equipe ou mantê-lo como registro no CI."

Um pacote é um arquivo ZIP autossustentável, criado com base no formato aberto `.evidence`. As equipes podem manipulá-lo por meio de três novos comandos da Kane CLI:

evidence serve: abre um ou mais pacotes selados no visualizador hospedado, a partir de um servidor local.

abre um ou mais pacotes selados no visualizador hospedado, a partir de um servidor local. evidence validate: verifica a integridade e a completude de um pacote em relação a um perfil.

verifica a integridade e a completude de um pacote em relação a um perfil. evidence merge: combina vários pacotes em um só.

Os pacotes também acompanham a execução. Execuções enviadas ao Test Manager anexam automaticamente seus pacotes selados, e execuções reproduzidas também publicam os seus; assim, o painel exibe evidências da execução mesmo para testes reproduzidos a partir do cache. Em execuções remotas, o pacote é selado na *grid* e baixado ao final do trabalho. Se uma execução for interrompida, a Kane CLI descarta pacotes incompletos na próxima inicialização, sem necessidade de limpeza manual.

Os pacotes de evidências já estão disponíveis e são gerados por padrão em todas as execuções da Kane CLI. Para saber mais, consulte a documentação sobre pacotes de evidências da Kane CLI.

Sobre a TestMu AI

A TestMu AI (anteriormente LambdaTest) é uma plataforma de engenharia de qualidade baseada em IA agente full-stack, que capacita equipes a realizar testes de forma inteligente e entregar produtos mais rapidamente. A solução oferece agentes de IA de ponta a ponta para planejar, criar, executar e analisar a qualidade de software, permitindo testar aplicações web, móveis e corporativas em qualquer escala, utilizando dispositivos e navegadores reais, bem como ambientes do mundo real personalizados.

Para mais informações, acesse testmuai.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261007637014/pt/

Contato para a Imprensa

Nikhil Saxena

Gerente de Comunicação Corporativa, TestMu AI

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