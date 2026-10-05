Feira in-cosmetics Latin America 2026 impulsiona inovação

A in-cosmetics Latin America 2026 reuniu 7.330 visitantes de mais de 35 países nos dias 23 e 24 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. A edição contou com mais de 220 marcas na área de exposição e apresentou lançamentos e soluções para segmentos como perfumaria, skincare, haircare e higiene pessoal.

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Entre os temas observados durante o evento estiveram o avanço da biotecnologia aplicada à cosmética, o desenvolvimento de ativos com novas funcionalidades e a busca por experiências sensoriais associadas aos produtos de cuidados pessoais.

Biotecnologia e sensorialidade

Os avanços em biotecnologia estiveram presentes nos estandes e na Innovation Zone, espaço dedicado à apresentação de ingredientes e tecnologias. Entre as soluções apresentadas estavam bioativos voltados a diferentes aplicações, como efeito de preenchimento, aumento do volume dos lábios, coloração sem uso de pigmentos e cuidados relacionados ao processo de envelhecimento da pele.

Também foram apresentados ingredientes associados à adaptação da pele a fatores de estresse ambiental e ao desenvolvimento de produtos para diferentes necessidades de skincare e haircare.

A sensorialidade esteve entre os temas da edição e ganhou um espaço específico com o Sensory Bar, atração que permitiu aos visitantes conhecer propriedades de ingredientes relacionadas a texturas e sensações durante o uso.

Perfumaria acompanha expansão do mercado

A categoria de perfumaria também teve participação entre os expositores. Segundo dados da Euromonitor International, o mercado brasileiro de fragrâncias movimentou R$ 50,5 bilhões em vendas no varejo em 2025.

Na feira, a categoria contou com o retorno da Scentec Essências e Fragrâncias e com a participação de empresas como Ginger Fragrance Design, Vollmens Fragrances, Oak Fragrances, Dierberger Fragrâncias, Takasago Fragrâncias e Aromas, Symrise Aromas e Fragrâncias e Phytoessence Fragrâncias.

Dados da Circana indicam que a perfumaria representou 65% das vendas de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC) na América Latina em 2025.

Expositores apresentam novos ingredientes

A edição também reuniu empresas fornecedoras de matérias-primas e tecnologias. Entre elas estiveram BASF, Ajinomoto, Chemyunion, Dow, Química Anastacio, Embacaps, Innovassel, Barentz e Clariant.

Em sua primeira participação no evento, a Robertet Health & Beauty apresentou quatro ativos: Dimpless® e ForsINgen CROP®-G, destinados ao skincare, e Keranat® e Gleditsia, voltados ao haircare.

A Summit Cosmetics também apresentou novidades durante a feira. Para Daniela Oliveira, diretora de P&D e marketing da empresa, a participação permite acompanhar as inovações apresentadas pelo setor e estabelecer contato com clientes e fornecedores.

A Química Anastacio levou à edição a campanha Beautyful Tomorrow, com conteúdos relacionados a longevidade e K-Beauty. Segundo Adriana Bruno, head comercial da unidade de negócios da empresa, a proposta foi apresentar aos clientes ingredientes e soluções associados a esses movimentos do mercado.

Rodada de negócios

A segunda Rodada de Negócios da in-cosmetics Latin America foi realizada em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). A iniciativa reuniu compradores internacionais e empresas brasileiras e teve estimativa de até US$ 3 milhões em negócios nos 12 meses seguintes ao evento.

Segundo Maria Gonzalez, diretora de consultoria internacional de negócios e coordenadora da rodada de negócios da in-cosmetics Latin America, a edição contou com aumento na participação de empresas fornecedoras de ingredientes e matérias-primas e de marcas nacionais de produtos acabados.

Conteúdo e participação de profissionais

A programação também incluiu palestras e atividades voltadas à atualização profissional. Ana Lucia Rigoni, head de comunicação corporativa, comunicação científica e inovação sustentável na L'Oréal Pesquisa e Inovação para a América Latina, participou como palestrante, visitante e integrante do júri do Sensory Bar.

Entre os conteúdos apresentados esteve um estudo desenvolvido pela executiva sobre water print, além de discussões relacionadas a inovação e sustentabilidade.

Rafaella Tomazini, coordenadora de P&D da Rinen e frequentadora da feira desde 2018, também participou da edição. Segundo ela, a presença de ingredientes de origem asiática foi um dos movimentos observados durante o evento, incluindo soluções desenvolvidas para aplicações em pele e cabelos.

Próxima edição

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A próxima edição da in-cosmetics Latin America está confirmada para os dias 22 e 23 de setembro de 2027, no Expo Center Norte, em São Paulo.