Quem pode fazer transplante capilar na linha da testa e o que pesa na avaliação

Quem se incomoda com uma testa mais ampla, ou com o recuo da linha do cabelo que costuma acompanhar o envelhecimento, muitas vezes chega à consulta já pensando no transplante capilar como resposta. Antes de qualquer desenho ou contagem de fios, porém, existe uma etapa que define se o procedimento faz sentido para aquele paciente: a avaliação médica individualizada. Nem todos são candidatos, e entender o que é analisado nessa fase ajuda a chegar ao consultório com expectativas mais realistas.

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Na Clínica Lu , o dermatologista Dr. Paulo Lu Tai Zon , especialista em transplante capilar, explica que essa análise vai além da altura da testa. O planejamento parte da anatomia e das proporções de cada rosto, e o procedimento pode ser indicado tanto para homens quanto para mulheres.

O que o médico observa na consulta

A avaliação reúne um conjunto de fatores. Fazem parte da análise a idade do paciente, o formato do rosto, a espessura e a direção dos fios, a densidade da área doadora e o padrão de evolução da perda capilar. Cada um desses pontos interfere tanto na possibilidade de realizar o procedimento quanto no tipo de resultado que pode ser buscado.

A densidade da área doadora tem peso porque o transplante capilar FUE utiliza fios do próprio paciente. Pela técnica, unidades foliculares são retiradas dessa região e transplantadas para a parte frontal, o que torna possível reconstruir ou avançar a linha capilar, inclusive em pontos onde nunca houve crescimento de cabelo.

Por que a avaliação também olha para o futuro

Um dos motivos para a análise ser criteriosa é que a nova linha frontal precisa funcionar ao longo do tempo. Ela deve ser compatível não só com a aparência atual, mas também com a possível evolução da queda de cabelo. Por isso, o padrão de perda observado na consulta orienta a posição escolhida para a linha.

Segundo o médico, essa posição exige equilíbrio. “A redução visual da testa não consiste simplesmente em baixar a linha frontal. É preciso encontrar uma posição que seja proporcional ao rosto, respeite as características dos fios e continue apresentando um aspecto natural com o passar dos anos”, afirma.

Expectativa realista faz parte do planejamento

A quantidade de unidades foliculares necessária também muda de um caso para outro. Há pacientes que precisam apenas de um avanço discreto da linha frontal, enquanto outros apresentam uma área maior a ser reconstruída. Essa diferença define a dimensão do procedimento e precisa ficar clara desde a primeira conversa.

Outro tema discutido na avaliação é a aparência do resultado. Uma linha excessivamente regular ou reta tende a parecer artificial, e por isso o planejamento procura reproduzir as pequenas irregularidades e variações na distribuição dos fios que existem naturalmente na região frontal.

“O objetivo é que a nova linha capilar se integre ao rosto e às características do cabelo do paciente. O resultado ideal não é aquele que chama atenção para o transplante, mas aquele que melhora a harmonia facial de maneira natural”, diz o especialista.

Decisão só depois da consulta

A indicação do transplante, a definição da quantidade de fios e o desenho da nova linha frontal dependem de avaliação médica individualizada. Para quem quer saber se pode fazer o procedimento, o caminho passa por essa consulta, em que o médico verifica se o paciente é candidato e quais resultados são possíveis dentro das características do próprio rosto e do próprio cabelo.

Dr. Paulo Lu Tai Zon é médico dermatologista e especialista em transplante capilar, CRM-SP 119779 | RQE 39547.

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As informações deste conteúdo têm caráter educativo e não substituem avaliação médica individualizada.