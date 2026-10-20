Desbloqueando uma oportunidade de US$ 700 bilhões no mercado de ouro digital

O mercado de ouro digital, que hoje movimenta entre US$ 45 bilhões e US$ 55 bilhões, tem potencial para liberar até US$ 700 bilhões em demanda latente, segundo uma nova pesquisa do World Gold Council e do Boston Consulting Group. O relatório aponta para um interesse significativo ainda não explorado entre investidores de varejo: quase nove em cada dez entrevistados afirmaram que considerariam investir em ouro digital, desde que as condições fossem adequadas.

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A oportunidade de US$ 700 bilhões representa uma estimativa da demanda latente total que poderia ser concretizada caso as atuais barreiras à adoção fossem removidas — não se trata, portanto, de uma previsão de curto prazo. No cenário-base para os próximos cinco anos, estima-se que o mercado de ouro digital cresça cerca de 27% ao ano, atingindo entre US$ 160 bilhões e US$ 170 bilhões até 2031. Esse montante poderia chegar a uma faixa entre US$ 270 bilhões e US$ 280 bilhões no mesmo período, caso mais barreiras sejam superadas com maior rapidez.

O setor ganha força à medida que os mercados financeiros passam por uma transformação digital mais ampla, tornando produtos de investimento tokenizados cada vez mais acessíveis ao público geral. O ouro tokenizado — um segmento do mercado de ouro digital, que também inclui o ouro digital lastreado em reservas físicas (armazenadas em cofres) — viu seu valor quintuplicar desde o final de 2024, alcançando cerca de US$ 6 bilhões. O volume acumulado de negociações à vista (spot) de ouro tokenizado ultrapassou US$ 90 bilhões no primeiro trimestre de 2026, superando o total registrado em todo o ano de 2025.

O que retém os investidores não é a falta de interesse, mas sim quatro barreiras principais: confiança, acesso, utilidade e custo. A confiança é o fator decisivo. Investidores apontam que uma maior proteção ao consumidor, comprovação transparente de lastro, facilidade de resgate e uma regulamentação mais clara são as condições com maior potencial para aumentar a confiança no ouro digital. O acesso é outra barreira importante a ser superada. Em países onde o ouro digital é comercializado por meio de canais familiares — como superaplicativos, plataformas de pagamento e aplicativos bancários — a exemplo da China, Índia e Indonésia, a proporção de investidores que possuem o ativo é, atualmente, até sete vezes maior do que em mercados menos maduros.

Superar essas barreiras poderia expandir o mercado de ouro, em vez de apenas redistribuir a demanda existente. Cerca de 65% da demanda latente provém de pessoas que ainda não possuem ouro. Entre os atuais investidores em ouro digital, 52% não detinham ouro antes de sua primeira aquisição digital; desses, 92% passaram a adquirir outras formas de ouro posteriormente. Isso reforça a conclusão do relatório de que o ouro digital pode servir como uma porta de entrada para o mercado de ouro mais amplo. Mesmo considerando uma eventual migração entre diferentes produtos de ouro já existentes, a projeção base aponta para uma demanda genuinamente nova de cerca de US$ 95 bilhões até 2031. Os investidores mais jovens estão na vanguarda: o nível de conhecimento sobre o ouro digital chega a 50% na faixa etária de 25 a 34 anos, em comparação com 23% entre aqueles com 55 anos ou mais.

David Tait, CEO do World Gold Council (Conselho Mundial do Ouro), comentou:

“É evidente o interesse significativo dos investidores pelo ouro digital, mas a demanda não consegue ganhar escala sem a infraestrutura adequada. Esse é o papel que o conceito de ‘Gold as a Service’ (Ouro como Serviço) busca desempenhar. Trata-se de uma infraestrutura compartilhada, atualmente em desenvolvimento, que visa auxiliar os emissores a levar ao mercado produtos de ouro digital competitivos e em conformidade regulatória, de maneira mais eficiente. Isso é possível graças ao suporte em áreas como suprimento, custódia e conformidade — capacidades que, de outra forma, os emissores precisariam desenvolver por conta própria. Contudo, a infraestrutura, por si só, não é suficiente. Para construir um mercado líquido e confiável, é necessário que todo o setor adote padrões comuns, garantindo, assim, que os investidores tenham segurança sobre o que estão adquirindo.”

Urs Rahne, diretor executivo e sócio do Boston Consulting Group, comentou:

“Empreendemos este projeto com a convicção de que o ouro tem o potencial de se tornar o ativo digital mais confiável do mundo — não apesar de sua natureza física, mas justamente por causa dela. Nossa pesquisa reforçou nossa confiança na dimensão dessa oportunidade e proporcionou uma compreensão mais clara do que será necessário para concretizar todo o seu potencial.”

O relatório, Ouro Digital: Desbloqueando uma Oportunidade de US$ 700 bilhões, foi publicado hoje, durante o evento Money20/20 USA, e pode ser acessado aqui: https://www.gold.org/goldhub/research/digital-gold-market-report

Você pode acompanhar o World Gold Council no X @goldcouncil e no LinkedIn.

World Gold Council

Somos uma organização composta por membros que defende o papel do ouro como um ativo estratégico, moldando o futuro de uma cadeia de suprimentos de ouro responsável e acessível. Nossa equipe de especialistas promove a compreensão sobre os casos de uso e as possibilidades do ouro por meio de pesquisas, análises, comentários e insights confiáveis. Impulsionamos o progresso do setor, moldando políticas e estabelecendo padrões para um mercado de ouro perene e sustentável.

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Stephanie Cadman, World Gold Council, Tel: +44 20 7826 4740 | E-mail: stephanie.cadman@gold.org

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Eric Gregoire, Boston Consulting Group, E-mail: gregoire.eric@bcg.com