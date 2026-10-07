Celebridades e TV
Ganhadora do Oscar já foi até presa: Susan Sarandon chega aos 80 anos com carreira marcada por cinema e ativismo
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O posicionamento político afetou sua carreira nos Estados Unidos, com a saída da agência que a representava e a redução de ofertas de grandes estúdios, embora ela continue recebendo convites internacionais. Um dos trabalhos recentes é "The Echo Chamber", dirigido por Andrea Pallaoro, no qual interpreta uma cantora reclusa que tenta retomar a carreira musical. Foto: Reprodução
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Sarandon contou que inicialmente rejeitou o papel por ter de cantar, mas aceitou o desafio por preferir projetos que a tirem da zona de conforto. Ao longo da carreira, a atriz também assumiu personagens complexas. Relembre sua trajetória e outras curiosidades! Foto: Reproduc?a?o @susansarandon
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Nascida Susan Abigail Tomalin, em 4 de outubro de 1946, em Nova York, Susan adotou o sobrenome artístico Sarandon após o casamento com o ator Chris Sarandon, em 1967. A atriz estreou nas telonas no início da década de 1970 e ganhou enorme destaque internacional após participar do clássico cult "The Rocky Horror Picture Show". Foto: Reprodução
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Em 1982, recebeu sua primeira indicação ao Oscar por "Atlantic City", mas a consagração veio em 1996, quando venceu o prêmio de Melhor Atriz por "Os Últimos Passos de um Homem". Ao longo da carreira, foram inúmeros filmes marcantes que ajudaram a consolidar seu nome em Hollywood. Foto: Reprodução
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Um deles — e talvez o mais famosos — foi "Thelma & Louise", considerado um marco do cinema feminista dirigido por Ridley Scott. Na trama, duas melhores amigas saem em aventura, a qual rapidamente se transforma em uma fuga da polícia por causa dos crimes que cometeram. Foto: Reprodução
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Conhecida por sua personalidade direta, a atriz também se tornou uma voz ativa em questões políticas e sociais, sobretudo em debates relacionados a direitos civis, desigualdade e causas humanitárias. Ela costuma usar sua visibilidade para defender posições consideradas progressistas e participar de manifestações públicas. Foto: Flickr - Moritz Barcelona
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Ao todo, Sarandon recebeu cinco indicações ao Oscar ao longo da carreira, além de prêmios como BAFTA, SAG Awards e Critics' Choice. Fora das telas, teve três filhos e manteve relacionamentos com nomes conhecidos do cinema e da música, entre eles Tim Robbins, com quem viveu por mais de duas décadas. Foto: Reprodução @susansarandon
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