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Celebridades e TV

Ganhadora do Oscar já foi até presa: Susan Sarandon chega aos 80 anos com carreira marcada por cinema e ativismo

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Redação Flipar
  • O posicionamento político afetou sua carreira nos Estados Unidos, com a saída da agência que a representava e a redução de ofertas de grandes estúdios, embora ela continue recebendo convites internacionais. Um dos trabalhos recentes é
    O posicionamento político afetou sua carreira nos Estados Unidos, com a saída da agência que a representava e a redução de ofertas de grandes estúdios, embora ela continue recebendo convites internacionais. Um dos trabalhos recentes é "The Echo Chamber", dirigido por Andrea Pallaoro, no qual interpreta uma cantora reclusa que tenta retomar a carreira musical. Foto: Reprodução
  • Sarandon contou que inicialmente rejeitou o papel por ter de cantar, mas aceitou o desafio por preferir projetos que a tirem da zona de conforto. Ao longo da carreira, a atriz também assumiu personagens complexas. Relembre sua trajetória e outras curiosidades!
    Sarandon contou que inicialmente rejeitou o papel por ter de cantar, mas aceitou o desafio por preferir projetos que a tirem da zona de conforto. Ao longo da carreira, a atriz também assumiu personagens complexas. Relembre sua trajetória e outras curiosidades! Foto: Reproduc?a?o @susansarandon
  • Nascida Susan Abigail Tomalin, em 4 de outubro de 1946, em Nova York, Susan adotou o sobrenome artístico Sarandon após o casamento com o ator Chris Sarandon, em 1967. A atriz estreou nas telonas no início da década de 1970 e ganhou enorme destaque internacional após participar do clássico cult
    Nascida Susan Abigail Tomalin, em 4 de outubro de 1946, em Nova York, Susan adotou o sobrenome artístico Sarandon após o casamento com o ator Chris Sarandon, em 1967. A atriz estreou nas telonas no início da década de 1970 e ganhou enorme destaque internacional após participar do clássico cult "The Rocky Horror Picture Show". Foto: Reprodução
  • Em 1982, recebeu sua primeira indicação ao Oscar por
    Em 1982, recebeu sua primeira indicação ao Oscar por "Atlantic City", mas a consagração veio em 1996, quando venceu o prêmio de Melhor Atriz por "Os Últimos Passos de um Homem". Ao longo da carreira, foram inúmeros filmes marcantes que ajudaram a consolidar seu nome em Hollywood. Foto: Reprodução
  • Um deles — e talvez o mais famosos — foi
    Um deles — e talvez o mais famosos — foi "Thelma & Louise", considerado um marco do cinema feminista dirigido por Ridley Scott. Na trama, duas melhores amigas saem em aventura, a qual rapidamente se transforma em uma fuga da polícia por causa dos crimes que cometeram. Foto: Reprodução
  • Conhecida por sua personalidade direta, a atriz também se tornou uma voz ativa em questões políticas e sociais, sobretudo em debates relacionados a direitos civis, desigualdade e causas humanitárias. Ela costuma usar sua visibilidade para defender posições consideradas progressistas e participar de manifestações públicas.
    Conhecida por sua personalidade direta, a atriz também se tornou uma voz ativa em questões políticas e sociais, sobretudo em debates relacionados a direitos civis, desigualdade e causas humanitárias. Ela costuma usar sua visibilidade para defender posições consideradas progressistas e participar de manifestações públicas. Foto: Flickr - Moritz Barcelona
  • Ao todo, Sarandon recebeu cinco indicações ao Oscar ao longo da carreira, além de prêmios como BAFTA, SAG Awards e Critics' Choice. Fora das telas, teve três filhos e manteve relacionamentos com nomes conhecidos do cinema e da música, entre eles Tim Robbins, com quem viveu por mais de duas décadas.
    Ao todo, Sarandon recebeu cinco indicações ao Oscar ao longo da carreira, além de prêmios como BAFTA, SAG Awards e Critics' Choice. Fora das telas, teve três filhos e manteve relacionamentos com nomes conhecidos do cinema e da música, entre eles Tim Robbins, com quem viveu por mais de duas décadas. Foto: Reprodução @susansarandon
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