Ganhadora do Oscar já foi até presa: Susan Sarandon chega aos 80 anos com carreira marcada por cinema e ativismo

Ao todo, Sarandon recebeu cinco indicações ao Oscar ao longo da carreira, além de prêmios como BAFTA, SAG Awards e Critics' Choice. Fora das telas, teve três filhos e manteve relacionamentos com nomes conhecidos do cinema e da música, entre eles Tim Robbins, com quem viveu por mais de duas décadas. Foto: Reprodução @susansarandon