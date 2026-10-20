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POLARIZAÇÃO POLÍTICA

Família de Netinho se recusa a escrever que cantor morreu no dia 13: "12+1"

Em publicação nas redes sociais, familiares não fazem referência ao número do presidente e candidato à reeleição, Lula. Artista se dizia "anti-petista"

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Gabriel Botelho - Correio Braziliense
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Gabriel Botelho - Correio Braziliense
Repórter
20/10/2026 08:26 - atualizado em 20/10/2026 08:26

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PL divulga nota em que lamenta a morte do cantor Netinho: "Um patriota"
O cantor Netinho era um dos grandes nomes do axé crédito: Reprodução/Instagram/Arquivo pessoal

A família de Netinho, cantor e compositor brasileiro morto na última terça-feira (13/10), vítima de um câncer no sistema linfático, se recusou a mencionar a data em que ente querido morreu.

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Em uma postagem feita nas redes sociais, nesta segunda (19/10), para anunciar a missa de sétimo dia da morte do cantor, os familiares substituíram o dia da morte para "12 +1/10/2016". A missa ocorre em Salvador (BA). 

O motivo da troca é o posicionamento político de Netinho. O artista se dizia "anti-petista", e não fazia qualquer menção ao número 13. Em postagens feitas por ele mesmo em dias 13 de diferentes meses, usava "12+1" justamente com este intuito.

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Nas próprias redes, o baiano fazia diversas postagens acerca do posicionamento anti-PT, além de se manifestar, por exemplo, em favor à oposição neste pleito das eleições, ou seja, ao candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL). Inclusive, já marcou presença em manifestações e atos bolsonaristas, onde, também, chegou a se apresentar. 

O cantor morreu em Salvador (BA), aos 60 anos, em um hospital. Lutava contra a doença há mais de um ano. A missa de sétimo dia será aberta ao público, e sediada na Igreja do Bonfim, às 12h.  

Veja a postagem feita pela família de Netinho: 

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