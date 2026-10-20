Família de Netinho se recusa a escrever que cantor morreu no dia 13: "12+1"

A família de Netinho, cantor e compositor brasileiro morto na última terça-feira (13/10), vítima de um câncer no sistema linfático, se recusou a mencionar a data em que ente querido morreu.

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Em uma postagem feita nas redes sociais, nesta segunda (19/10), para anunciar a missa de sétimo dia da morte do cantor, os familiares substituíram o dia da morte para "12 +1/10/2016". A missa ocorre em Salvador (BA).

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O motivo da troca é o posicionamento político de Netinho. O artista se dizia "anti-petista", e não fazia qualquer menção ao número 13. Em postagens feitas por ele mesmo em dias 13 de diferentes meses, usava "12+1" justamente com este intuito.

Nas próprias redes, o baiano fazia diversas postagens acerca do posicionamento anti-PT, além de se manifestar, por exemplo, em favor à oposição neste pleito das eleições, ou seja, ao candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL). Inclusive, já marcou presença em manifestações e atos bolsonaristas, onde, também, chegou a se apresentar.

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O cantor morreu em Salvador (BA), aos 60 anos, em um hospital. Lutava contra a doença há mais de um ano. A missa de sétimo dia será aberta ao público, e sediada na Igreja do Bonfim, às 12h.

Veja a postagem feita pela família de Netinho:

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