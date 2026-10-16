Carro que ‘voa’? Novo Tesla Roadster tem jatos da SpaceX para saltar e flutuar; veja o vídeo

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A Tesla apresentou nos Estados Unidos o protótipo da nova geração do Roadster. O esportivo elétrico promete acelerar de zero a 100 km/h em menos de um segundo e conta com propulsores desenvolvidos em parceria com a SpaceX para saltar e flutuar durante manobras.

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O sistema funciona por meio de dez saídas de ar comprimido baseadas em princípios aeroespaciais. O modelo traz ainda um ventilador instalado na parte inferior que produz sucção. O objetivo do mecanismo não é fazer o carro rodar de ponta-cabeça, mas fixar o veículo ao chão para ampliar a estabilidade em curvas feitas em alta velocidade. A empresa demonstrou essa sucção ao manter o automóvel preso a uma superfície vertical.

Desempenho e versões

A ficha técnica completa ainda não foi divulgada. Entre os números oficiais apresentados, o esportivo atinge 370 km/h de velocidade máxima e entrega 482 km de autonomia com uma única carga. A confirmação da marca de aceleração abaixo de um segundo ainda depende de mais detalhes técnicos.

A linha contará com três configurações:

a Performance é voltada para pistas e estradas, trazendo dois lugares e sistema de sucção para curvas;

a Thrust tem produção limitada e adiciona saídas de ar comprimido na traseira para elevar a aceleração;

a Rocket é a variante mais exclusiva, com assento único, mais bicos de ar na carroceria e capacidade de flutuação, comercializada somente por convite.

Construção e produção

O design segue a estética minimalista da marca, com poucos detalhes cromados ou coloridos e faróis ocultos na carroceria. A estrutura emprega fibra de carbono, magnésio e titânio para reduzir o peso total. A fabricante não definiu o preço final desta nova geração.

O interior futurista do Tesla Roadster reflete a filosofia de design minimalista e a tecnologia avançada do novo protótipo elétrico Divulgação / Tesla

Apresentado originalmente em 2017 com custo anunciado de US$ 200 mil (cerca de R$ 1,01 milhão), o projeto previa entregas em 2020. Dificuldades para elevar a fabricação do Model 3 e o foco em outros projetos causaram adiamentos sucessivos no cronograma. A primeira versão do esportivo foi lançada em 2008 e vendida até 2012, marco inicial da empresa no mercado.

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A previsão atual marca o início da produção para 2028. O cronograma ocorre em um momento em que a Tesla avança em robotáxis, robótica e direção autônoma, além de manter parcerias com a SpaceX.