Assine
overlay
Início Tecnologia
UAU!

Carro que ‘voa’? Novo Tesla Roadster tem jatos da SpaceX para saltar e flutuar; veja o vídeo

Com propulsores da SpaceX, o supercarro elétrico tem tecnologia para saltar no ar e traz sistema inovador para grudar no chão durante as curvas

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
16/10/2026 16:22

compartilhe

×
Carro que ‘voa’? Novo Tesla Roadster tem jatos da SpaceX para saltar e flutuar; veja o vídeo
A capacidade de flutuação do novo Tesla Roadster, com propulsores SpaceX, foi destacada na apresentação do protótipo crédito: Divulgação / Tesla

A Tesla apresentou nos Estados Unidos o protótipo da nova geração do Roadster. O esportivo elétrico promete acelerar de zero a 100 km/h em menos de um segundo e conta com propulsores desenvolvidos em parceria com a SpaceX para saltar e flutuar durante manobras.

Fique por dentro das notícias que importam para você!


O sistema funciona por meio de dez saídas de ar comprimido baseadas em princípios aeroespaciais. O modelo traz ainda um ventilador instalado na parte inferior que produz sucção. O objetivo do mecanismo não é fazer o carro rodar de ponta-cabeça, mas fixar o veículo ao chão para ampliar a estabilidade em curvas feitas em alta velocidade. A empresa demonstrou essa sucção ao manter o automóvel preso a uma superfície vertical.

Desempenho e versões

A ficha técnica completa ainda não foi divulgada. Entre os números oficiais apresentados, o esportivo atinge 370 km/h de velocidade máxima e entrega 482 km de autonomia com uma única carga. A confirmação da marca de aceleração abaixo de um segundo ainda depende de mais detalhes técnicos.

A linha contará com três configurações:

  • a Performance é voltada para pistas e estradas, trazendo dois lugares e sistema de sucção para curvas;

  • a Thrust tem produção limitada e adiciona saídas de ar comprimido na traseira para elevar a aceleração;

  • a Rocket é a variante mais exclusiva, com assento único, mais bicos de ar na carroceria e capacidade de flutuação, comercializada somente por convite.

Construção e produção

O design segue a estética minimalista da marca, com poucos detalhes cromados ou coloridos e faróis ocultos na carroceria. A estrutura emprega fibra de carbono, magnésio e titânio para reduzir o peso total. A fabricante não definiu o preço final desta nova geração.

Interior futurista de carro com volante angular, tela digital, bancos claros e iluminação vermelha no painel
O interior futurista do Tesla Roadster reflete a filosofia de design minimalista e a tecnologia avançada do novo protótipo elétricoDivulgação / Tesla

Apresentado originalmente em 2017 com custo anunciado de US$ 200 mil (cerca de R$ 1,01 milhão), o projeto previa entregas em 2020. Dificuldades para elevar a fabricação do Model 3 e o foco em outros projetos causaram adiamentos sucessivos no cronograma. A primeira versão do esportivo foi lançada em 2008 e vendida até 2012, marco inicial da empresa no mercado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A previsão atual marca o início da produção para 2028. O cronograma ocorre em um momento em que a Tesla avança em robotáxis, robótica e direção autônoma, além de manter parcerias com a SpaceX.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay