Caminhada precisa durar 30 minutos para fazer efeito? Entenda o que muda os benefícios da atividade e por que olhar apenas para o relógio pode levar ao erro

Sair para caminhar como alternativa ao ginásio pode ser eficaz, mas a prática precisa seguir regras para funcionar. A caminhada deve durar pelo menos 30 minutos contínuos, sem pausas e com um ritmo constante de aproximadamente 5 km/h.

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A recomendação é da nutricionista e treinadora Blanca Pombal, em entrevista para a revista "Clara" e republicada pelo jornal “El Economista”. Segundo ela, as condições são adaptadas para todos os tipos de pessoas.

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A caminhada se tornou uma opção que ganhou força nos últimos meses, pois fortalece o coração e os pulmões. A atividade também ajuda a controlar o peso queimando gordura, melhora a circulação, os ossos e os músculos, além de reduzir o risco de doenças crônicas.

Benefícios da atividade

A prática também traz outros resultados positivos para a saúde. Entre eles, destacam-se:

libera o estresse;

ajuda a melhorar a constipação;

previne o início da diabetes;

melhora o humor, a memória e a qualidade do sono;

previne a degeneração do hipocampo;

aumenta os níveis de vitamina D;

reduz o inchaço;

melhora a capacidade cardiorrespiratória;

melhora a postura corporal. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Trata-se de uma atividade física moderada e acessível para quase todas as pessoas, desde jovens até idosos. Todos podem incorporar a caminhada à sua rotina com facilidade, já que a prática não requer nenhum equipamento especial.