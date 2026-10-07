Caminhada precisa durar 30 minutos para fazer efeito? Entenda o que muda os benefícios da atividade e por que olhar apenas para o relógio pode levar ao erro
Uma especialista revela as regras para sua caminhada ser eficaz: ritmo constante por no mínimo 30 minutos e, o mais importante, sem pausas
compartilhe
Sair para caminhar como alternativa ao ginásio pode ser eficaz, mas a prática precisa seguir regras para funcionar. A caminhada deve durar pelo menos 30 minutos contínuos, sem pausas e com um ritmo constante de aproximadamente 5 km/h.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A recomendação é da nutricionista e treinadora Blanca Pombal, em entrevista para a revista "Clara" e republicada pelo jornal “El Economista”. Segundo ela, as condições são adaptadas para todos os tipos de pessoas.
Leia Mais
Quanto uma caminhada de meia hora pode ajudar na terceira idade? Veja os ganhos para o corpo e a mente
Caminhada: a partir de quantos passos começam os benefícios?
Caminhar ou correr? Entenda diferenças, vantagens e cuidados necessários em cada prática
A caminhada se tornou uma opção que ganhou força nos últimos meses, pois fortalece o coração e os pulmões. A atividade também ajuda a controlar o peso queimando gordura, melhora a circulação, os ossos e os músculos, além de reduzir o risco de doenças crônicas.
Benefícios da atividade
A prática também traz outros resultados positivos para a saúde. Entre eles, destacam-se:
libera o estresse;
ajuda a melhorar a constipação;
previne o início da diabetes;
melhora o humor, a memória e a qualidade do sono;
previne a degeneração do hipocampo;
aumenta os níveis de vitamina D;
reduz o inchaço;
melhora a capacidade cardiorrespiratória;
melhora a postura corporal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Trata-se de uma atividade física moderada e acessível para quase todas as pessoas, desde jovens até idosos. Todos podem incorporar a caminhada à sua rotina com facilidade, já que a prática não requer nenhum equipamento especial.