Entenda por que a experiência gamer varia tanto entre países

A cultura gamer costuma ser associada às preferências pessoais, mas a experiência de quem joga também depende das condições de acesso. Os dispositivos livres, os meios de pagamento mais utilizados e as formas de distribuição dos títulos influenciam desde a descoberta de novos jogos até os hábitos de consumo e as compras opcionais. Essas diferenças ajudam a compreender as particularidades de cada mercado, sem pressupor que milhões de pessoas compartilhem o mesmo perfil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Brasil ilustra essa relação por meio dos métodos de pagamento. Segundo dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil no relatório de Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões, em 2024, o Pix registrou crescimento de 52% no volume de transações e respondeu por quase 47% dos pagamentos sem dinheiro em espécie no último trimestre daquele ano. Os cartões também avançaram, enquanto os celulares concentraram 58,9 bilhões de transações.

No universo dos games, esse cenário ajuda a contextualizar compras digitais, como uma recarga de diamantes Mobile Legends. Nesse tipo de operação, a região vinculada à conta, a compatibilidade com a plataforma e a disponibilidade de meios de pagamento familiares podem influenciar a experiência de compra.

Essas condições, porém, não determinam as escolhas individuais. Idade, renda, cidade, gênero de jogo preferido e acesso à tecnologia criam diferenças mesmo entre pessoas que vivem no mesmo país. Os dados brasileiros ajudam a compreender os hábitos de pagamento, mas não estabelecem uma regra sobre como todos os jogadores compram conteúdo digital.

O acesso à tecnologia influencia os hábitos de jogo

A Coreia do Sul mostra como diferentes plataformas podem coexistir em um mesmo mercado. Em 2024, 91,7% dos jogadores entrevistados utilizavam dispositivos móveis, mas 53,8% também jogavam no computador e 26,7% em consoles. Embora os jogos para celular liderem em receita, as outras plataformas continuam relevantes. O cenário evidencia a diversidade de hábitos, em vez de confirmar um perfil único de jogador sul-coreano.

O acesso à tecnologia, os meios de pagamento e a compatibilidade entre plataformas influenciam a experiência dos jogadores em diferentes mercados Magnific

Na China, a dimensão do mercado também vem acompanhada de diferentes formas de acesso e consumo. Em 2024, o setor registrou receita de RMB 325,783 bilhões e cerca de 674 milhões de jogadores. No mesmo período, ganharam destaque lançamentos para dispositivos móveis, jogos solo de alta qualidade, distribuição multiplataforma e serviços de jogos em nuvem. Esses movimentos ajudam a compreender um ecossistema que vai além de uma única plataforma ou modalidade de jogo.

A Índia, por sua vez, ilustra como a conectividade móvel pode ampliar o alcance dos jogos on-line. Um levantamento oficial anual da FICCI-EY estimou cerca de 488 milhões de jogadores on-line em 2024 e apontou os smartphones como principal plataforma, utilizada por mais de 90% desse público. O dado dimensiona a presença dos dispositivos móveis no mercado, mas não permite concluir quanto cada pessoa gasta ou quais jogos prefere.

Como buscar custo-benefício no consumo de jogos digitais

Aproveitar melhor o orçamento destinado aos games envolve considerar os gastos com equipamentos, títulos e assinaturas. Uma das maneiras de fazer isso é priorizar opções compatíveis com os dispositivos já disponíveis e conferir a região e a plataforma vinculadas à conta antes de concluir uma compra.

Nesse contexto, a Eneba atua como marketplace digital de chaves de jogos, cartões-presente e outros produtos digitais. A plataforma informa trabalhar com vendedores verificados e disponibiliza páginas com detalhes sobre compatibilidade regional e de plataforma, informações importantes para quem precisa confirmar se o produto corresponde à conta utilizada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As diferenças entre os mercados, portanto, vão além das preferências culturais. Meios de pagamento, idioma, região da conta, infraestrutura e distribuição influenciam o caminho percorrido até um jogo. Compreender esses fatores ajuda a fazer escolhas mais conscientes, sem transformar estatísticas de mercado em rótulos sobre o comportamento de quem joga.

