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Após ficar de fora da Câmara, candidata de Nikolas no DF defende mudança nas regras

Com 67,2 mil votos, Mariana Naime (PL) foi a mulher mais votada do DF para a Câmara, mas não se elegeu

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Victor Fuzeira
Victor Fuzeira
Repórter
14/10/2026 09:50

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Após ficar de fora da Câmara, candidata de Nikolas no DF defende mudança nas regras
Após ficar de fora da Câmara, candidata de Nikolas no DF defende mudança nas regras crédito: Foto: Divulgação

Mulher mais votada para a Câmara no Distrito Federal, Mariana Naime (PL) ficou sem a vaga, mesmo com 67.218 votos obtidos na urna. O desempenho, superior ao dos deputados eleitos Agnelo Queiroz (PT) e Reginaldo Veras (PV), deixou a capital da República sem uma representante feminina na Casa a partir da próxima legislatura. Após a derrota, a candidata, apoiada por Nikolas Ferreira (PL-MG), defendeu a revisão das regras eleitorais em entrevista ao Política em Minutos, parceria do PlatôBR com a Léo Dias TV.

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Mariana afirmou que a bancada federal do DF ficará sem uma representante feminina e que isso compromete a construção de pautas voltadas às mulheres. Como você vai construir pautas, projetos, proposições, se você não tem uma mulher para discutir aquilo que ela vive?, questionou. Eu acho que a gente precisa mudar o sistema eleitoral, as regras do sistema eleitoral vigente, declarou. Para a bolsonarista, a mudança deve partir de quem já foi eleito: As mulheres não podem ficar sem voz, disse.

A candidata também criticou a aplicação das cotas de gênero. Tivemos 30% de fundo, 30% na nominata, mas na hora de efetivar a lei, nós não temos espaço, afirmou. Segundo ela, há poucas mulheres dispostas a disputar eleições por causa da tripla jornada e de um sistema já fechado e consolidado machista dentro da política. A candidata disse, ainda, que não pretende sair de cena. Hoje a gente tem essa legitimidade de falar: eu represento quase 70.000 pessoas. Então temos espaços, vamos ter acesso e vamos continuar nossa luta, declarou.

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A eleição para a Câmara segue o sistema proporcional, em que as vagas são distribuídas primeiro entre partidos e federações, conforme a votação total de cada legenda, e só depois ocupadas pelos candidatos mais votados de cada sigla, o que pode deixar de fora quem teve mais votos individuais do que eleitos de outras legendas, como Mariana, já que o PL conquistou três das oito cadeiras do DF, preenchidas por Alberto Fraga, Thiago Manzoni e Izalci Lucas todos com mais votos que ela.

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