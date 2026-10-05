Famosos nas eleições: a lista de quem se elegeu e quem ficou de fora

As eleições deste domingo definiram o destino de diversas celebridades que disputaram vagas no Legislativo. A maioria dos candidatos famosos não conseguiu transformar a popularidade em votos suficientes para se eleger.

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Atores, apresentadores, cantores e ex-jogadores de futebol concorreram a cadeiras na Câmara dos Deputados e nas assembleias legislativas estaduais.

Quem se elegeu em São Paulo

Thammy Miranda (PSD) foi um dos famosos que tiveram sucesso nas urnas. Foto: Reprodução/Instagram

Os principais destaques entre os eleitos em São Paulo foram Thammy Miranda (PSD) e Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL). Thammy conquistou uma vaga de deputado estadual com 84.330 votos, ficando entre os 94 candidatos eleitos para a Assembleia Legislativa.

Já Luiz Philippe de Orleans e Bragança garantiu a reeleição como deputado federal. O político recebeu 167.116 votos, assegurando uma das 70 cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados.

Jornalistas e apresentadores ficam de fora

Rachel Sheherazade e Datena, jornalistas que não obtiveram sucesso nas urnas em suas candidaturas ao legislativo. Foto: Reprodução/Redes sociaisFoto: Reprodução/Redes sociais

A jornalista Rachel Sheherazade (PSD-SP) não conseguiu se eleger em sua primeira disputa eleitoral. Ela recebeu 20.151 votos para deputada federal, número insuficiente para garantir uma vaga. Nas redes sociais, ela reconheceu a derrota durante a apuração.

Outros nomes da televisão também não tiveram sucesso. Datena (PSB-SP) somou 51.071 votos, enquanto Geraldo Luís (Avante-SP) registrou 10.166 votos. Sikêra Jr. (Republicanos-SP) obteve 37.042 votos. Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel (PSD-SP) recebeu 22.445 votos.

‘Caneta Azul’ e outros famosos

Inês Brasil, Antônia Fontenelle e Vanderlei Luxemburgo são alguns dos famosos que não conseguiram se eleger nas últimas eleições. Foto: Reprodução/Redes sociais

O cantor Manoel Gomes, conhecido pelo sucesso "Caneta Azul", concorreu a deputado federal por São Paulo pelo Avante, mas seus 7.236 votos não foram suficientes. No Rio de Janeiro, o ator Humberto Martins (DC) recebeu 1.124 votos e não foi eleito.

O ex-jogador Edmundo (PSDB-RJ) obteve 35.725 votos para deputado federal, mas também ficou de fora. No mesmo estado, outros nomes conhecidos não se elegeram:

Sarah Poncio (Solidariedade-RJ): 20.464 votos

Antônia Fontenelle (PSDB-RJ): 3.863 votos

Inês Brasil (PSB-RJ): 3.129 votos

Andréa Sorvetão (DC-RJ): 2.529 votos

A lista de celebridades que não conseguiram uma vaga inclui o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo (Podemos-TO), que recebeu 67.989 votos para o Senado, e o ex-jogador Luís Fabiano (MDB-SP). No Distrito Federal, Marcelinho Carioca (Republicanos-DF) não se elegeu deputado distrital.

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A apresentadora Vivian Amorim (União Brasil) teve 10.797 votos no Amazonas e não alcançou uma vaga na Assembleia Legislativa. No Piauí, Gyselle Soares (PP) teve a candidatura registrada como renúncia e não chegou a disputar.