Menina da Bota: quantos votos Maria José recebeu para deputada federal?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Maria José Mendes da Cruz, conhecida como Menina da Bota, recebeu 9.610 votos na disputa por uma vaga de deputada federal em Minas Gerais. O resultado considera 99,24% das urnas apuradas no estado.

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Candidata pelo União Brasil, ela não foi eleita para a Câmara dos Deputados. Aos 23 anos, Maria José é influenciadora digital e cantora. Durante a campanha eleitoral, chamou atenção ao afirmar que buscava a eleição para melhorar a própria condição e a de sua família.

Natural de Angelândia, no Vale do Jequitinhonha, ela ganhou notoriedade nacional em 2024, quando vídeos em que aparece dançando e cantando na zona rural viralizaram.

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Um dos conteúdos que ajudaram a impulsionar a carreira foi o clipe da música “Menina da Bota”, produzido por Gilson G7. A influenciadora tem mais de 1 milhão de seguidores.