Camponesa lança doce de leite zero lactose

A Camponesa amplia seu portfólio com o lançamento do Doce de Leite Pastoso Zero Lactose, em embalagem de 300g. A novidade chega ao mercado no mês dedicado à categoria e é voltada a consumidores que buscam opções sem lactose. O produto não contém amido na formulação, assim como as demais versões de doce de leite da marca.

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O lançamento integra a estratégia da Camponesa de associar sua origem mineira à criação de sabores e ao preparo de receitas que se transformam em memórias. A versão zero lactose pode ser consumida pura ou utilizada como ingrediente em sobremesas.

“Nossa origem mineira nos aproxima da tradição e do cuidado com o preparo do doce de leite. O sabor é central nessa experiência. Com a versão zero lactose, queremos permitir que mais pessoas possam desfrutar dessa sobremesa”, afirma Adriana Antunes, gerente de marketing da marca.

Além da nova versão, a empresa apresenta mudanças nas embalagens de outros dois produtos da linha. O Doce de Leite Pastoso tradicional de 300g passa a ser comercializado em um formato inspirado em taça, mantendo a formulação e a gramatura. Segundo a Camponesa, a alteração busca ampliar a visibilidade na gôndola e facilitar a identificação pelo consumidor.

Já o Doce de Leite em Barra ganha uma caixa de transporte que também funciona como display. A embalagem mantém as unidades voltadas para o consumidor e permite a exposição em diferentes áreas do supermercado, incluindo pontos adicionais de venda.

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“As novas embalagens foram pensadas para melhorar a apresentação dos produtos e facilitar sua identificação e exposição no ponto de venda, preservando as características já conhecidas pelo consumidor”, explica Adriana.