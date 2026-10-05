Formação gratuita para educadores aproxima escola e famílias

Aproximar famílias, escolas e comunidades para construir uma educação mais participativa e fortalecer a proteção das crianças é a proposta da nova formação gratuita e online lançada pela ASA (Associação Santo Agostinho), organização da sociedade civil que atua há mais de 80 anos nas áreas de educação e assistência social em São Paulo.

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Voltado a educadores, gestores escolares e profissionais da primeira infância, o curso apresenta a metodologia desenvolvida pela instituição em parceria com a profissional Célia Schlithler para formação de facilitadores, no intuito de promover o diálogo entre espaços educacionais, famílias e territórios, estimulando uma gestão mais democrática e participativa.

Com mais de dez vídeos, a formação aborda os desafios de integrar família, escola e comunidade no contexto da educação integral, compartilhando estratégias para fortalecer vínculos, ampliar a corresponsabilidade no processo educativo e consolidar redes de proteção em torno das crianças.

As principais referências norteadoras do conteúdo foram o conceito de grupalização e grupos operativos, cunhados pelo psicanalista franco-suíço Enrique Pichón-Rivière. Por meio de encontros mensais, o projeto consolidou o diálogo e ampliou a compreensão sobre a corresponsabilidade no processo educativo,?resultando em uma ampliação da participação das famílias em Conselhos Escolares e a promoção dos direitos da primeira infância.

Célia Schlithler, formadora em liderança de equipes e facilitação de redes, é assistente social com mais de 40 anos de atuação no terceiro setor e ex-diretora de organizações da sociedade civil. Referência na área, ela sistematiza os aprendizados construídos ao longo do projeto CEIs ASA, Família e Comunidade, fundamentado nos conceitos de grupalização e grupos operativos.

"A formação tem como objetivo fortalecer os vínculos entre espaços educacionais, família e comunidade para reforçar a rede de proteção e o desenvolvimento das crianças. Ela é mais que um projeto, é a força da grupalização agindo em prol da primeira infância", destaca Maria Eugênia Franco (Noca), coordenadora-geral dos Centros de Educação Infantil da ASA. Para Célia Schlithler, a iniciativa demonstra que a participação coletiva é um elemento essencial para transformar a educação.

As aulas serão disponibilizadas gratuitamente, sempre às terças-feiras, no canal da ASA no YouTube, permitindo que pessoas de qualquer região do país tenham acesso à metodologia desenvolvida pela instituição e possam adaptá-la às realidades de seus territórios.

Formação nasce de experiência que mobilizou 250 famílias

O curso online é resultado do projeto CEIs ASA, Família e Comunidade, que concluiu, em junho, seu ciclo de formação presencial voltada aos profissionais dos Centros de Educação Infantil da organização. A iniciativa capacitou educadores para fortalecer o diálogo entre escola, famílias e comunidade, promovendo a participação democrática na gestão escolar e no cotidiano pedagógico. O projeto envolveu cerca de 250 famílias na identificação das demandas dos territórios, no planejamento de ações conjuntas e no fortalecimento da participação nos Conselhos Escolares, ampliando assim a rede de proteção e a promoção dos direitos da primeira infância.

Formação: Escola, Famílias e Comunidade: fortalecendo vínculos para uma educação integral

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