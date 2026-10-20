VERT recebe o Prêmio Uqbar de Transparência pelo segundo ano

A VERT recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Uqbar de Transparência nas três categorias da premiação, correspondentes às áreas de Administração Fiduciária, Gestão e Securitização. A empresa foi reconhecida nas duas primeiras edições da iniciativa, realizadas em 2025 e 2026.

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O reconhecimento considera práticas de divulgação de informações adotadas por equipes com responsabilidades distintas na empresa, com o objetivo de transformar dados operacionais em informações para o acompanhamento de investimentos e operações por clientes e investidores.

Reconhecimento à qualidade da informação

O prêmio é uma iniciativa anual da Uqbar que reconhece instituições pela clareza, qualidade e integridade das informações divulgadas ao mercado. Na edição de 2026, as categorias foram Administrador de FIDC, Gestor de FIDC e Securitizadora. A avaliação considera a disponibilização de dados, formatos e acessibilidade, qualidade e consistência, além de transparência adicional.

A premiação concede selos conforme faixas de desempenho, sem estabelecer ranking entre as instituições. De acordo com a Uqbar, a iniciativa busca incentivar práticas de divulgação de informações e reduzir assimetrias de informação no mercado brasileiro.

A entrega dos prêmios integrou a programação do Uqbar Day 2026, realizado em 15 de outubro, em São Paulo. O evento reuniu representantes dos mercados de crédito e de capitais para discutir securitização, tecnologia e transparência.

Administração Fiduciária: informações para o acompanhamento dos fundos

Na Administração Fiduciária, a divulgação de informações parte da definição de quais dados os investidores utilizam para acompanhar cada fundo.

Segundo a VP de Administração de Fundos da VERT, Cristina Crivelaro, o trabalho consiste em selecionar, atualizar e apresentar dados considerando a perspectiva do investidor. De acordo com a executiva, o objetivo é disponibilizar uma visão da carteira com as informações relevantes para a análise de cada investidor.

Para Cristina, a DTVM encontrou na VERT uma cultura de transparência já existente nas áreas de Securitização e Gestão. Essa base permitiu ampliar o trabalho para a administração de fundos e complementar as informações disponibilizadas no VERT Data, considerando as particularidades de cada estrutura.

As informações divulgadas devem refletir o que está previsto no regulamento de cada fundo, o que envolve transparência, integridade e governança na divulgação dos dados.

Em outubro de 2025, quando recebeu o primeiro reconhecimento, a VERT tinha 44 fundos ativos sob administração, segundo dados da empresa. Em outubro de 2026, o número foi de 74 fundos. A executiva afirmou que a ampliação dessa área exige manter a regularidade das informações divulgadas. “Crescer sem perder a constância da informação.”

Gestão: tratamento de dados para a divulgação de informações

Na Gestão, a transparência envolve o tratamento de grandes volumes de dados e o uso de tecnologia para organizar informações que sustentam análises. De acordo com Mariana Vissirini, Diretora de Gestão da VERT, o trabalho exige integração entre as equipes e atenção ao conteúdo divulgado, para que os dados resultem em informações consistentes.

O processamento dos dados tem como finalidade permitir que parceiros, clientes e investidores acessem informações consistentes para acompanhar as estruturas. Segundo a diretora, sistemas proprietários, como o VERT Data, participam desse processo.

Para Mariana, o prêmio reconhece um trabalho contínuo. Ela afirmou que a confiança do mercado depende da regularidade das entregas e do trabalho diário de aprimoramento do serviço prestado ao longo da trajetória da empresa.

A diretora também indicou o potencial da inteligência artificial para facilitar esse processamento, na análise e na personalização das informações. Segundo ela, a qualidade dos dados que alimentam essas ferramentas é essencial, pois painéis de fácil acesso dependem de uma base de dados consistente.

Securitização: informações para o acompanhamento das operações

Na Securitização, a evolução da transparência está relacionada à forma como as informações são organizadas e disponibilizadas. O Diretor de Securitização da VERT, Renan Toffanin, afirmou que o VERT Data passou a ser uma fonte de dados para que clientes e investidores acompanhem as operações. Segundo ele, a proposta é disponibilizar informações que viabilizem a tomada de decisão.

As informações incluem relatórios com dados sobre fluxos de caixa, pagamentos e recebimentos, além de painéis que, em determinadas operações, têm atualização diária. Demandas recorrentes dos clientes são incorporadas ao conteúdo: quando uma informação passa a integrar o relatório, ela permanece disponível para consultas futuras.

A organização dos documentos, a padronização das nomenclaturas e a regularidade das atualizações fazem parte do acompanhamento das operações. O diretor ressaltou que a divulgação deve ocorrer em conjunto com a proteção de informações sigilosas e de dados que possam expor clientes.

Transparência nas três frentes

As visões de Cristina, Mariana e Renan mostram como a transparência se concretiza em diferentes etapas do trabalho da VERT. Na Administração Fiduciária, ela exige atenção às particularidades de cada fundo. Na Gestão, depende do tratamento criterioso dos dados. Na Securitização, ganha forma no acompanhamento das operações e na regularidade das divulgações.

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A conquista nas duas primeiras edições do Prêmio Uqbar de Transparência reconhece esse esforço da VERT, que segundo os especialistas, o próximo passo é aprimorar a experiência de acesso à informação, com a mesma atenção à qualidade das entregas e às necessidades de clientes e investidores.