Eleições 2026: Dr. Furlan vence no 1º turno e é eleito governador do Amapá
Candidato supera a metade dos votos válidos e encerra disputa pelo governo do estado neste domingo (4/10)
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Dr. Furlan (PSD) foi eleito governador do Amapá no primeiro turno das eleições de 2026. Neste domingo (4/10), o candidato recebeu 62,01% dos votos válidos até a atualização das 20h13 e ficou à frente dos demais concorrentes ao Palácio do Setentrião. Ele desbancou o atual governador Clécio (União Brasil).
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Como ultrapassou a marca de 50% dos votos válidos, o resultado definiu a eleição já nesta primeira etapa. Não haverá, portanto, nova votação para governador no estado em 25 de outubro.
Amapá: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno*
- Dr. Furlan (PSD): 62,01%
- Clécio (União Brasil): 37,72%
- Delegado Marcos (DC): 0,08%
- Carlos Cley (PSTU): 0,12%
- Jairo Palheta (PCO): 0,07%
*Até a atualização mais recente desta reportagem
Quem é Dr. Furlan?
Antonio Paulo de Oliveira Furlan é médico e iniciou a trajetória política no Amapá como deputado estadual. Posteriormente, foi eleito prefeito de Macapá.
Em 2020, conquistou o primeiro mandato à frente da capital e, em 2024, foi reeleito para mais quatro anos. Na eleição municipal de 2024, obteve 85,08% dos votos válidos, segundo a Prefeitura de Macapá.
Em 2026, deixou a disputa municipal para concorrer ao governo estadual.
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Resultado da eleição
Dr. Furlan assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2027. O mandato terá duração de quatro anos, com término previsto para 31 de dezembro de 2030.