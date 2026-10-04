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ELEIÇÕES 2026

Eleições 2026: Dr. Furlan vence no 1º turno e é eleito governador do Amapá

Candidato supera a metade dos votos válidos e encerra disputa pelo governo do estado neste domingo (4/10)

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JV
João Vítor Marques
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João Vítor Marques
Repórter
04/10/2026 20:14

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Dr. Furlan é eleito em primeiro turno
Dr. Furlan é eleito em primeiro turno crédito: Divulgação

Dr. Furlan (PSD) foi eleito governador do Amapá no primeiro turno das eleições de 2026. Neste domingo (4/10), o candidato recebeu 62,01% dos votos válidos até a atualização das 20h13 e ficou à frente dos demais concorrentes ao Palácio do Setentrião. Ele desbancou o atual governador Clécio (União Brasil).

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Como ultrapassou a marca de 50% dos votos válidos, o resultado definiu a eleição já nesta primeira etapa. Não haverá, portanto, nova votação para governador no estado em 25 de outubro.

Amapá: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno*

  • Dr. Furlan (PSD): 62,01%
  • Clécio (União Brasil): 37,72%
  • Delegado Marcos (DC): 0,08%
  • Carlos Cley (PSTU): 0,12%
  • Jairo Palheta (PCO): 0,07%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Quem é Dr. Furlan?

Antonio Paulo de Oliveira Furlan é médico e iniciou a trajetória política no Amapá como deputado estadual. Posteriormente, foi eleito prefeito de Macapá.

Em 2020, conquistou o primeiro mandato à frente da capital e, em 2024, foi reeleito para mais quatro anos. Na eleição municipal de 2024, obteve 85,08% dos votos válidos, segundo a Prefeitura de Macapá.

Em 2026, deixou a disputa municipal para concorrer ao governo estadual.

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Resultado da eleição

Dr. Furlan assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2027. O mandato terá duração de quatro anos, com término previsto para 31 de dezembro de 2030.

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