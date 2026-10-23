Calor recorde na Europa exige novos cuidados de turistas

A Europa Ocidental registrou em junho de 2026 o mês de junho mais quente desde o início das medições, com temperatura média de 20,74°C, o equivalente a 3,05°C acima da média de 1991 a 2020, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM). O episódio mais intenso ocorreu entre 18 e 30 de junho e alcançou destinos frequentados por brasileiros, como França, Espanha, Itália e Reino Unido, justamente no início da alta temporada do turismo no Hemisfério Norte.

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Os números ajudam a dimensionar o fenômeno. Na França, os termômetros marcaram 43,8°C em 24 de junho, e 58 departamentos chegaram a ficar sob alerta vermelho, enquanto o Reino Unido atingiu 37,3°C, recorde para o mês, de acordo com a OMM. O serviço Copernicus, mantido pela União Europeia, informou que a onda de calor quebrou marcas mensais e históricas em vários países e contribuiu para impactos graves sobre a saúde da população, incluindo mortes.

Riscos que vão além do desconforto

O histórico recente explica a atenção das autoridades sanitárias. Uma análise da London School of Hygiene & Tropical Medicine, feita em parceria com o Imperial College London, estimou cerca de 24,4 mil mortes relacionadas ao calor em 854 cidades europeias no verão de 2025, das quais 16,5 mil foram atribuídas ao aumento de temperatura provocado pelas mudanças climáticas. Pessoas com mais de 65 anos responderam por 85% dos óbitos, e Itália e Espanha concentraram os maiores totais entre os países avaliados.

A OMM alerta ainda para as noites quentes, que impedem o organismo de se recuperar do estresse térmico acumulado durante o dia. Em centros urbanos com muito concreto e pouca vegetação, a sensação de calor tende a ser mais intensa do que a registrada nas áreas vizinhas, um fator relevante para quem passa o dia percorrendo ruas, praças e atrações a céu aberto.

De acordo com a Vital Card, temperaturas muito altas podem causar desidratação, exaustão, insolação e agravar doenças já existentes. A empresa observa que o turista costuma caminhar mais e permanecer mais tempo ao ar livre do que na rotina habitual, o que eleva a exposição ao calor ao longo da viagem.

Entre os perfis que demandam atenção redobrada, a Vital Card destaca idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças cardíacas, respiratórias, renais, diabetes ou outras condições crônicas, grupos que podem apresentar maior vulnerabilidade aos efeitos das altas temperaturas. A lista converge com a da própria OMM, que aponta adultos mais velhos, crianças pequenas, gestantes e pacientes crônicos entre os mais expostos.

O que observar na contratação do seguro

Segundo a Vital Card, não existe uma cobertura específica para onda de calor. O ponto central na escolha do plano é verificar o limite de Despesas Médicas e Hospitalares (DMH), a cobertura para doenças preexistentes, medicamentos, traslado, regresso sanitário e assistência 24 horas.

A empresa esclarece que o seguro viagem não se limita a acidentes, já que a cobertura médica também pode contemplar enfermidades súbitas e agudas. Nesse caso, não é a onda de calor em si que gera a cobertura, mas uma emergência médica decorrente dela, como desidratação severa ou exaustão pelo calor, desde que prevista nas condições do seguro.

Para quem convive com alguma condição preexistente, a Vital Card cobre agudizações súbitas dessas condições, e os limites previstos não cobrem tratamentos previstos. A empresa enfatiza que, por uma questão legal, todo seguro viagem deve cobrir esses eventos, mas lembra que o seguro não cobre consultas de rotina nem tratamento, o que torna recomendável conversar com o médico antes do embarque.

Como acionar a assistência durante a viagem

Em caso de mal-estar, a Vital Card aconselha que, se a situação permitir, o viajante entre em contato com a Central de Assistência para receber orientações e encaminhamento. Diante de uma emergência grave, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente e comunicar o seguro assim que possível e antes de deixar o hospital.

Com junho de 2026 consolidado como o mês mais quente já registrado na Europa Ocidental, o calor extremo passa a integrar o planejamento de qualquer roteiro pelo continente durante o verão. Conhecer as coberturas contratadas, identificar os grupos mais vulneráveis e saber como acionar a assistência tornam-se medidas tão importantes quanto reservar passagens e hospedagem.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.vitalcard.com.br/