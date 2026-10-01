Febrava Rio reúne 100 expositores e espera 10 mil visitantes

Do hospital que conserva vacinas ao supermercado que mantém os alimentos frescos, passando por hotéis, escritórios e instalações de óleo e gás, os sistemas de climatização, ventilação e refrigeração sustentam a rotina de diferentes setores da economia. É essa cadeia do mercado de Aquecimento, Ventilação, Ar-Condicionado e Refrigeração (AVAC-R) que a Febrava RIO vai reunir de 6 a 8 de outubro, no Riocentro, em sua primeira edição no Rio de Janeiro, com credenciamento gratuito.

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A feira apresentará ao público empresas, soluções e conteúdos de todas as etapas do AVAC-R, reunindo empresas, profissionais, soluções e conteúdos ligados às diversas frentes dessa cadeia. São mais de 100 marcas confirmadas e uma expectativa de receber cerca de 10 mil visitantes.



“É difícil encontrar uma atividade industrial que não tenha alguma relação com o AVAC-R. Em alguns segmentos, ele integra diretamente o processo produtivo; em outros, garante condições essenciais para o funcionamento dos espaços e das operações. Essa abrangência ajuda a dimensionar a importância de uma cadeia que nem sempre é percebida, mas faz parte do cotidiano e de inúmeros setores da economia”, afirma Tatiana Rassini, gerente-geral da Febrava RIO.

Mercado deve superar R$ 55 bilhões

A dimensão da cadeia ajuda a explicar a escala do evento. Segundo a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA), o setor faturou R$ 50,15 bilhões em 2025, com projeção de R$ 55,62 bilhões em 2026.

No mercado de trabalho, o número de trabalhadores formais ligados ao AVAC-R passou de 106,8 mil para 121,8 mil entre 2022 e 2025, alta de 14,1%, de acordo com levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Com credenciamento gratuito, o evento acontece de 6 a 8 de outubro, no Riocentro, no Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo site www.febravario.com.br ou diretamente no local durante os dias da feira.



Serviço:

Febrava RIO

Data: De 6 a 8 de outubro

Local: Riocentro

Credenciamento de visitantes: Link

Credenciamento de imprensa: Link

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Evento realizado simultaneamente à Feicon RIO.