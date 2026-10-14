Por que criticar os outros parece tão fácil? Médico recorre a uma reflexão atribuída a Tales de Mileto para discutir o desafio que o autoconhecimento representa

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As obrigações cotidianas e a atenção voltada aos acontecimentos externos costumam afastar as pessoas da reflexão sobre a própria identidade. O médico especialista em cirurgia geral e digestiva Manuel Sans Segarra abordou o peso exercido pelo ego e expôs sua interpretação espiritual da vida humana.

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Sans Segarra, conhecido por conferências e publicações sobre consciência e experiências de quase-morte, é autor da obra "La humanidad en crisis". Durante entrevista concedida a um canal espanhol, o médico levantou uma questão central: o que os indivíduos necessitam para alcançar o autoconhecimento além da imagem superficial construída por eles mesmos.

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O controle do ego e a busca interior

Para contextualizar o debate, Sans Segarra recorreu a uma frase atribuída a Tales de Mileto: “o mais difícil do ser humano é conhecer a si mesmo e o mais fácil é falar mal dos outros”. A referência histórica apresenta o autoconhecimento como um desafio antigo da humanidade.

O médico explicou a razão dessa complexidade: “porque isto requer um controle muito exaustivo do nosso ego”. Ele associa o ego a uma concepção estritamente materialista da identidade pessoal e adverte que o ambiente atual favorece o crescimento dessa influência sobre o comportamento.

Segundo o especialista, a mudança depende de uma postura consciente: “primeiro temos conceitualmente de aceitar qual é a nossa realidade existencial”.

Supraconsciência e percepção intuitiva

A visão de Sans Segarra apoia-se no conceito de supraconsciência, descrita como uma identidade espiritual que ultrapassa a matéria corporal e continua existindo após a morte. O cirurgião relaciona esse elemento a fenômenos e relatos de experiências de quase-morte.

O autor também detalhou o papel da percepção direta: “a intuição é uma forma de precognição”. Ele vincula a intuição a uma esfera espiritual sem divisões temporais entre passado, presente e futuro.

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Sans Segarra relatou, ainda, dados de investigações em andamento: “estamos fazendo estudos e vimos que as crianças que abusam das telas têm transtornos morfológicos visíveis”. No mesmo veículo, ao avaliar o cenário da inteligência artificial, afirmou: “o problema é que estamos dominados por poderes fáticos, políticos, econômicos com certos interesses”.