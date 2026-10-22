Daniel de Brites reúne jovens empreendedores da periferia ao mercado digital

BX1 Experience 2026, realizado no Rio de Janeiro, reuniu participantes de diferentes regiões do país, com relatos de crescimento financeiro, palestras e homenagens a alunos da comunidade

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O crescimento do mercado digital tem aberto novas possibilidades para jovens que buscam alternativas de renda e desenvolvimento profissional. Em diferentes regiões do Brasil, pessoas sem experiência prévia no setor encontram na internet caminhos para empreender, desenvolver habilidades e construir negócios próprios.

Esse movimento esteve em evidência no dia 3 de outubro, durante o BX1 Experience 2026, realizado no Rio de Janeiro. O encontro reuniu integrantes de uma comunidade de empreendedores digitais e teve entre seus destaques Daniel de Brites, idealizador da iniciativa, que atua como mentor de pessoas interessadas em ingressar nesse mercado.

Da periferia à formação de novos empreendedores

Criado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Daniel de Brites construiu sua trajetória no empreendedorismo digital e passou a compartilhar sua experiência com jovens de diferentes estados. A partir dessa atuação, surgiu a comunidade BX1, que reúne pessoas interessadas em desenvolver negócios pela internet e trocar conhecimentos sobre o setor.

A iniciativa também busca aproximar participantes que compartilham desafios semelhantes no início da vida profissional. Além das atividades de formação, a comunidade promove encontros presenciais para apresentar experiências, estabelecer conexões e reconhecer resultados alcançados pelos integrantes.

O BX1 Experience 2026 foi concebido como um desses espaços de integração. A programação contou com palestras de participantes da própria comunidade, que apresentaram relatos de suas trajetórias e dos resultados obtidos no mercado digital.

Participantes compartilham resultados e experiências

Entre os nomes que participaram da programação estavam Orlando Brito, da Bahia, que relatou ter alcançado R$ 250 mil em faturamento ao longo de sete meses, e Lucas Pacielo, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que compartilhou sua trajetória de crescimento e afirmou ter faturado mais de R$ 450 mil ao longo de dois anos.

Os números foram apresentados como resultados individuais, associados às experiências dos participantes no setor. O desempenho de cada empreendedor, no entanto, depende de fatores como modelo de negócio, estratégia, investimento e condições de mercado, não representando uma garantia de ganhos para quem pretende começar.

Além das palestras, o encontro contou com uma cerimônia de reconhecimento. Segundo as informações divulgadas pela organização, mais de 24 alunos foram homenageados, com a entrega presencial de mais de 60 placas relacionadas a marcos de faturamento que variaram de R$ 30 mil a R$ 1 milhão.

O papel das comunidades no empreendedorismo digital

Para além dos resultados financeiros, iniciativas como a BX1 refletem uma característica do ambiente digital: a possibilidade de estabelecer conexões profissionais sem depender exclusivamente dos caminhos tradicionais de formação e inserção no mercado.

Para jovens de regiões periféricas, o contato com pessoas que enfrentaram dificuldades semelhantes pode ampliar o acesso a informações, experiências e referências profissionais. Ao mesmo tempo, especialistas do setor costumam destacar a importância de avaliar modelos de negócio, custos e riscos antes de investir em uma atividade empreendedora.

No caso da BX1, os encontros presenciais também funcionam como uma extensão das relações construídas pela internet, reunindo participantes que, em muitos casos, se conheceram por meio da comunidade.

Daniel de Brites amplia sua presença no ambiente digital

À frente da iniciativa, Daniel de Brites mantém presença na internet por meio de conteúdos relacionados ao marketing e ao empreendedorismo digital. Seu canal no YouTube reúne materiais que podem ser acompanhados por quem deseja conhecer melhor sua atuação e os assuntos abordados em seu trabalho.

Canal de Daniel de Brites no YouTube: https://youtube.com/@britesmkt?si=xiyP8GYhxoGZpkDz

O BX1 Experience 2026 reuniu histórias de participantes com diferentes origens e objetivos profissionais. Em comum, os relatos apresentados apontam para a busca de novas oportunidades por meio da internet e para a importância das redes de relacionamento na construção de trajetórias empreendedoras.

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Para uma geração que nem sempre se reconhece nos ambientes empresariais tradicionais, ocupar espaços de apresentação e compartilhar experiências pode representar um passo importante na construção de novas perspectivas profissionais.