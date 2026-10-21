The Estée Lauder Companies Inc. transmitirá online apresentações do evento "Capital Markets Experience: China Ecosystem Immersion" no dia 4 de novembro de 2026

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje que transmitirá via web apresentações do seu evento "Capital Markets Experience: China Ecosystem Immersion" (Experiência no Mercado de Capitais: Imersão no Ecossistema Chinês), a ser realizado em Xangai, na China, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026. O evento contará com apresentações de Stéphane de La Faverie, Presidente e Diretor Executivo (CEO), e Akhil Shrivastava, Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro (CFO), além de membros da Equipe de Liderança Executiva da empresa e líderes locais. As apresentações destacarão a estratégia e as capacidades da companhia na China, o conceito "Beauty Reimagined" (Beleza Reimaginada) na prática, e como a China serve como um modelo para a implementação das capacidades globais da empresa, visando impulsionar o crescimento sustentável e maior rentabilidade.

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Devido à capacidade limitada, a participação presencial será feita somente mediante convite.

Os interessados ??poderão acompanhar a transmissão ao vivo na quarta-feira, 4 de novembro, a partir das 13h (horário padrão da China) — ou seja, à meia-noite (00h) pelo horário da costa leste dos EUA (ET) — por meio da seção de Relações com Investidores no site da The Estée Lauder Companies Inc. Uma gravação da transmissão ficará disponível no mesmo site.

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das líderes mundiais na fabricação, comercialização e venda de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, atuando como gestora de marcas de luxo e prestígio em escala global. Os produtos da Companhia são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios sob marcas que incluem: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas da DECIEM — incluindo The Ordinary, NIOD, Avestan e Loopha — e Balmain Beauty.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261021611275/pt/

Investidores: Rainey Mancini

rmancini@estee.com

Imprensa: Brendan Riley

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