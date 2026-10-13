Assine
overlay
Início Networking e Negócios
Notícias

Revista Razão mostra a contabilidade pelo olhar de quem vive a profissão

Publicidade
Carregando...
PU
PulseBrand
PU
PulseBrand
Repórter
13/10/2026 17:35

compartilhe

×
Revista Razão mostra a contabilidade pelo olhar de quem vive a profissão
Revista Razão mostra a contabilidade pelo olhar de quem vive a profissão crédito: PulseBrand

Contabilidade não termina no balanço. Está nas decisões de gestão, na organização dos negócios e nas mudanças que alteram a rotina das empresas. É a partir desse universo que a Revista Razão organiza sua pauta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Criada por Cristina Farias e Bruno Barbosa Lima, a Revista Razão reúne revista digital, portal de notícias e canais sociais em torno do mercado contábil.

A revista digital publica entrevistas e matérias sobre contabilidade, gestão e negócios. Entre os temas abordados estão Departamento Pessoal, automação, inteligência artificial e contabilidade estratégica. O recorte amplia a discussão sobre a profissão para além das obrigações técnicas.

A publicação também acompanha a trajetória de profissionais brasileiros que atuam no exterior. Entre as entrevistas internacionais já publicadas estão histórias de profissionais na Irlanda e no Canadá.

O Portal Razão complementa a revista com cinco editorias: Contabilidade, Tributário, Trabalhista, Negócios e Tecnologia. O site reúne notícias e informações de fontes como o Conselho Federal de Contabilidade, a Fenacon, o Sebrae e o Portal Dedução, além de matérias próprias, assinadas pela Redação Revista Razão.

Uma dessas matérias, "O encontro que virou sociedade", parte de experiências relacionadas à rotina dos escritórios contábeis para abordar sociedade e operação. A pauta aproxima o universo contábil de questões de gestão presentes em empresas de diferentes setores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Instagram: @revistarazao.contabil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay