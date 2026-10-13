Revista Razão mostra a contabilidade pelo olhar de quem vive a profissão
compartilhe
Contabilidade não termina no balanço. Está nas decisões de gestão, na organização dos negócios e nas mudanças que alteram a rotina das empresas. É a partir desse universo que a Revista Razão organiza sua pauta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Criada por Cristina Farias e Bruno Barbosa Lima, a Revista Razão reúne revista digital, portal de notícias e canais sociais em torno do mercado contábil.
A revista digital publica entrevistas e matérias sobre contabilidade, gestão e negócios. Entre os temas abordados estão Departamento Pessoal, automação, inteligência artificial e contabilidade estratégica. O recorte amplia a discussão sobre a profissão para além das obrigações técnicas.
A publicação também acompanha a trajetória de profissionais brasileiros que atuam no exterior. Entre as entrevistas internacionais já publicadas estão histórias de profissionais na Irlanda e no Canadá.
O Portal Razão complementa a revista com cinco editorias: Contabilidade, Tributário, Trabalhista, Negócios e Tecnologia. O site reúne notícias e informações de fontes como o Conselho Federal de Contabilidade, a Fenacon, o Sebrae e o Portal Dedução, além de matérias próprias, assinadas pela Redação Revista Razão.
Uma dessas matérias, "O encontro que virou sociedade", parte de experiências relacionadas à rotina dos escritórios contábeis para abordar sociedade e operação. A pauta aproxima o universo contábil de questões de gestão presentes em empresas de diferentes setores.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Instagram: @revistarazao.contabil