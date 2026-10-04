Eleições 2026: como votação no exterior pode impactar o dólar e o mercado

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A cada eleição presidencial no Brasil, a divulgação dos primeiros boletins de urna de seções no exterior movimenta as projeções do mercado financeiro e a cotação do dólar. Embora representem uma parcela mínima do eleitorado total, esses números são vistos por investidores como um primeiro termômetro do clima eleitoral, influenciando as negociações antes mesmo do início da apuração em território nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O mercado opera com base em expectativas, e qualquer sinalização concreta é usada para ajustar posições, principalmente em ativos sensíveis ao cenário político, como o câmbio. Entender esse movimento é fundamental para se preparar para a volatilidade neste domingo (4/10), dia da eleição.

Leia Mais

Quais países votam primeiro e por quê?

Devido ao fuso horário, cidadãos brasileiros residentes em países da Oceania e da Ásia são os primeiros a votar e a ter seus votos apurados. Historicamente, os primeiros resultados a serem divulgados vêm de seções eleitorais em locais como:

Nova Zelândia : Geralmente, é o primeiro país a concluir a apuração.

Austrália: Com um grande número de eleitores brasileiros, os resultados também estão entre os primeiros.

Japão e Coreia do Sul: Seguem a tendência, com o encerramento da votação ocorrendo muitas horas antes do Brasil.

Esses boletins iniciais circulam rapidamente nos mercados financeiros globais antes mesmo da abertura das bolsas no Brasil.

Como a votação no exterior impacta o mercado financeiro?

A votação no exterior impacta o mercado por funcionar como um indicador inicial de tendência. Embora o número de eleitores seja pequeno e não sirva como amostra estatística, os investidores usam esses dados para antecipar possíveis cenários e ajustar suas posições, gerando volatilidade.

Essa antecipação ocorre porque os mercados globais operam de forma contínua. As bolsas asiáticas e europeias abrem antes da brasileira, e os operadores utilizam os primeiros boletins para fundamentar suas decisões. Um resultado que destoa das pesquisas de intenção de voto, por exemplo, pode intensificar a instabilidade.

O que esperar da cotação do dólar?

A cotação do dólar tende a refletir a percepção de risco dos investidores sobre o futuro político e econômico do Brasil. Em cenários de incerteza, é comum a busca por ativos mais seguros, como a moeda norte-americana, o que pressiona sua cotação para cima.

Os resultados iniciais do exterior, portanto, podem ampliar ou amenizar essa pressão. Se os números reforçarem um cenário já esperado pelo mercado, o impacto tende a ser menor. No entanto, se indicarem uma disputa mais acirrada ou um resultado surpreendente, a volatilidade do câmbio pode aumentar ao longo do dia.

Esses resultados podem prever o resultado final?

Apesar do impacto inicial no humor dos investidores, os resultados do exterior não possuem peso estatístico para prever o resultado final das eleições no Brasil. O eleitorado fora do país representa uma fração mínima do colégio eleitoral total e, historicamente, apresenta um perfil de voto distinto do consolidado nacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por essa razão, analistas tratam esses números com cautela. Eles servem mais como um elemento psicológico para o mercado financeiro do que como uma ferramenta de projeção confiável para o desfecho da apuração em território brasileiro.