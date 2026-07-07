Por que o dólar saindo do piso é o sinal para travar o câmbio antes do pico eleitoral de Q3

O mercado de câmbio brasileiro entregou, nas últimas semanas, a confirmação que faltava para a tese da janela eleitoral de 2026. O dólar, que tocou a mínima de R$4,89 em maio, abandonou o piso e opera na casa de R$5,16 no início de julho. O movimento não é ruído: é o primeiro trecho do padrão que se repete a cada ciclo presidencial brasileiro, em que a moeda incorpora prêmio de risco político de forma progressiva até o pico, historicamente registrado entre o terceiro trimestre e o primeiro turno.

Essa é a análise e a projeção da mesa da GX Capital, boutique financeira que opera câmbio estruturado e crédito para empresas de médio porte, que aponta pico na faixa de R$5,55 no auge do trimestre. Entre o spot atual e essa faixa há um intervalo que, para qualquer empresa com custo dolarizado, deixou de ser cenário e virou cronograma. A pergunta relevante não é mais se o prêmio eleitoral vai se formar, e sim quanto dele cada operação vai pagar.

A leitura da GX sobre o momento é a de um semáforo que mudou de cor. Enquanto o dólar operava no piso, travar câmbio era decisão de conveniência: o custo de esperar era baixo e a curva oferecia pontos de entrada parecidos. Com a moeda em movimento, cada semana de espera transfere parte do prêmio da empresa para o mercado. É a fase da janela em que o hedge deixa de ser otimização e passa a ser proteção de margem.

“O erro do empresário nessa fase é esperar o recuo para travar no piso de novo. O piso ficou para trás. O que existe daqui até o primeiro turno é uma curva com prêmio crescente e janelas cada vez mais curtas. Quem trava agora protege a diferença até o pico; quem espera está apostando a margem da empresa em um recuo que o padrão eleitoral raramente entrega”, afirma Vinicius Teixeira, fundador da GX Capital.

A recomendação da mesa não é travar tudo de uma vez, e sim estruturar. No método que a GX codificou como hedge em camadas, a exposição dos próximos meses é dividida em fatias travadas em momentos distintos da curva, garantindo previsibilidade sobre a maior parte do fluxo sem concentrar a decisão em um único ponto. Para importadores, a camada inicial protege o trecho mais previsível da alta; para exportadores, o mesmo desenho trava o prêmio já capturado sem abrir mão do restante da curva.

O componente que o mercado tende a subestimar, segundo a GX, é o operacional. Estruturar hedge exige análise do fluxo real da empresa, comparação entre instituições e desenho de instrumentos, um ciclo que leva semanas, não dias. Empresas que iniciarem a conversa apenas quando o estresse de Q3 estiver instalado vão negociar proteção no pior ponto da curva, pagando o prêmio em vez de protegê-lo.

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“Janela eleitoral tem uma característica que nenhum outro evento de mercado tem: a data está no calendário. Não é choque, é agenda. O empresário que chega despreparado ao primeiro turno de 2026 não foi surpreendido, foi omisso”, conclui Vinicius Teixeira.