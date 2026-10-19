GTA VI chega em um mês após 13 anos de espera por sequência

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Falta exatamente um mês para o lançamento de Grand Theft Auto VI (GTA VI), marcado para 19 de novembro. Desenvolvido pela Rockstar Games, o título é uma das estreias mais aguardadas da indústria dos games e marca o retorno da franquia principal após 13 anos desde GTA V, lançado em 2013.

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A poucos dias da contagem regressiva entrar na reta final, a Rockstar divulgou, em 15 de outubro, o trailer de lançamento. O vídeo apresenta novas imagens de Jason e Lucia, protagonistas envolvidos em uma conspiração criminosa no estado fictício de Leonida, que inclui o retorno a Vice City, cidade inspirada em Miami.

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A trama acompanha a dupla depois que um roubo dá errado e os dois passam a depender um do outro para sobreviver. O trailer também destaca a presença da música na experiência. A faixa “Flower in a Hurricane”, do grupo eletrônico Justice, com participações de Tame Impala, SZA e King Gizzard & The Lizard Wizard, integra o projeto musical associado ao jogo.

Preço no Brasil

A pré-venda já está disponível no país. Na loja oficial do Xbox, a edição Standard custa R$ 449,90, enquanto a Ultimate sai por R$ 549,90. Os valores podem variar conforme a plataforma e o varejista.

O lançamento está confirmado para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Até o momento, a Rockstar não anunciou uma versão para PC na data de estreia.

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Com o lançamento marcado para novembro, GTA VI chega ao mercado após mais de uma década de espera. A recepção do público e o desempenho comercial do jogo serão importantes para medir as expectativas em torno de uma das franquias mais conhecidas do entretenimento digital.