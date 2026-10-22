Dois estudantes tentam sacar cerca de R$ 77 mil para obter residência no exterior, mas recebem R$ 720 mil por engano e dão um destino inesperado ao dinheiro

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Dois estudantes originários da Geórgia vivenciaram um episódio incomum ao tentar regularizar a permanência na Áustria. Giorgi Bolkvadze e Giorgi Shavadze precisavam cumprir uma exigência burocrática e comprovar para as autoridades do país que tinham condições financeiras de suprir as próprias necessidades básicas.

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Os dois jovens se mudaram para Salzburgo com o objetivo de estudar e trabalhar. Para conseguir a emissão da autorização de residência, eles foram até uma agência da instituição financeira Salzburger Sparkasse, localizada no bairro de Gnigl, para realizar a retirada de 12.900 euros em dinheiro vivo, pouco mais de 70 mil reais.

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A transação no caixa resultou na entrega de uma quantia dez vezes maior do que o total solicitado. Em vez do valor pretendido para atender aos requisitos oficiais, os jovens receberam 120.000 euros em espécie, o que equivale a quase 680 mil reais, dos funcionários da unidade bancária.

Após pegar o montante no balcão de atendimento, Giorgi Bolkvadze repassou todo o dinheiro para o amigo e parceiro de estudos Giorgi Shavadze. Logo depois, Bolkvadze seguiu direto para uma academia de ginástica, sem notar nenhuma divergência nas cédulas recebidas.

Aviso da instituição e devolução das notas

A descoberta do engano aconteceu somente no encerramento do treino esportivo, no instante em que o estudante saía do chuveiro. Foi nesse momento que os funcionários da instituição financeira entraram em contato direto com o jovem.

Mais tarde, em declaração concedida aos microfones da rádio austríaca "ORF Salzburg", Giorgi Bolkvadze explicou como ocorreu a conversa: "O banco me pergunta: você pegou o dinheiro? Eu respondo que sim. Você retirou 12.000 euros? É isso. Nós nos enganamos, demos 120.000 para você".

Ao tomarem ciência da falha cometida pelo estabelecimento, os dois estudantes retornaram rapidamente até a agência para devolver a quantia integral entregue a mais, somando 108.000 euros, aproximadamente 611 mil reais.

Comunicado oficial e recompensa aos estudantes

A Salzburger Sparkasse publicou um comunicado formal na última quarta-feira, 21 de outubro, no qual admitiu a responsabilidade pelo ocorrido: "Um pagamento em dinheiro foi feito em um valor muito alto devido a um erro humano".

No mesmo texto oficial divulgado publicamente, a organização apresentou desculpas e destacou a conduta da dupla, elogiando a "atitude cooperativa e orientada para a busca de uma solução" demonstrada pelos cidadãos georgianos.

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Como forma de agradecimento pela honestidade e pela restituição dos 108.000 euros recebidos por equívoco, o banco recompensou os dois estudantes com um pacote de balas de goma em formato de ursinho.