Internacional

Ucrânia acusa Hungria de fazer funcionários de banco reféns em Budapeste

05/03/2026 22:22

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, acusou nesta sexta-feira (6) a Hungria de fazer sete funcionários de um banco ucraniano reféns.

A Hungria é um dos poucos países europeus que mantêm laços estreitos com a Rússia desde que aquele país invadiu a Ucrânia.

"Hoje, em Budapeste, autoridades húngaras fizeram sete cidadãos ucranianos reféns", publicou o ministro no X, onde pediu a sua "libertação imediata".

"Esses sete ucranianos são funcionários do banco público Oschadbank que dirigiam dois veículos de transporte de valores entre Áustria e Ucrânia e transportavam dinheiro em espécie como parte dos serviços regulares entre bancos do Estado", detalhou Sybiha.

Segundo o Oschadbank, os funcionários transportavam US$ 40 milhões e nove quilos de ouro em dois veículos, quando foram parados. "De acordo com os dados de GPS, os veículos do Oschadbank detidos ilegalmente se encontram no centro de Budapeste, perto de uma das agências das forças de ordem da Hungria", indicou o banco.

O governo húngaro não respondeu ao contato feito pela AFP.

bur-cms/tc/nn/mr/cr/lb

