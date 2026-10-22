Estudante cria projeto de extintor que usa ondas sonoras para apagar fogo e, quando participa de uma competição internacional, conquista uma medalha de ouro

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Ángela Karime Venegas Hernández, estudante do Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Serviços (CETis) 78, localizado em Altamira, Tamaulipas, conquistou a medalha de ouro em uma competição internacional de ciência e tecnologia na Indonésia. O evento ocorreu entre 13 e 18 de outubro, com foco em inovação e pesquisa aplicada.

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O projeto consiste em um extintor acústico desenvolvido para combater pequenas chamas por meio de ondas sonoras. A iniciativa explora fenômenos físicos ligados a ondas acústicas para extinguir o fogo sem o uso direto de água ou de compostos químicos presentes em equipamentos convencionais.

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Funcionamento e limitações do protótipo

O desenvolvimento experimental teve o acompanhamento do professor Arturo Hernández Muñoz, que orientou a aluna durante a estruturação da proposta e a participação no encontro científico internacional.

A eficácia do dispositivo depende de condições específicas: intensidade e frequência do som, características do fogo e fatores do ambiente. Por se tratar de um protótipo, a ferramenta não substitui aparelhos certificados nem atua contra incêndios de grandes proporções.

Competição internacional na Indonésia

A categoria contou com cerca de 110 projetos apresentados por estudantes de 25 países. O trabalho da aluna mexicana destacou-se entre dezenas de iniciativas focadas em resolver desafios práticos por meio de recursos tecnológicos.

A conquista gerou reconhecimento da comunidade escolar do CETis 78, evidenciando o esforço da aluna e a orientação docente. A experiência demonstrou a relevância de promover a pesquisa aplicada e a inovação tecnológica no ensino médio.

“Estou muito emocionada com o prêmio e com a credencial para o outro evento. Estamos muito felizes e empolgados, porque havia muitos projetos concorrendo, e a verdade é que havia projetos muito bons. Mas nos saímos bem e levamos o nome do México e de Altamira muito longe”, afirmou Ángela Karime ao jornal "El Sol de Tampico".

Premiações e nova etapa científica

A participação em território indonésio rendeu reconhecimentos complementares à estudante:

diploma Free Registration I24SPO 2026 Indonesia International Applied Science Project Olympiad

prêmio especial IYSA Semi Grand Award Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A distinção especial garantiu à estudante a credencial para participar da edição virtual do evento I2ASPO 2026, organizado pela Indonesian Young Scientist Association (IYSA), proporcionando a continuidade de sua atuação em espaços de intercâmbio científico.