Estudante cria projeto de extintor que usa ondas sonoras para apagar fogo e, quando participa de uma competição internacional, conquista uma medalha de ouro
Dispositivo inovador utiliza ondas sonoras para combater chamas sem água ou químicos; projeto superou mais de 100 concorrentes na Indonésia
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Ángela Karime Venegas Hernández, estudante do Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Serviços (CETis) 78, localizado em Altamira, Tamaulipas, conquistou a medalha de ouro em uma competição internacional de ciência e tecnologia na Indonésia. O evento ocorreu entre 13 e 18 de outubro, com foco em inovação e pesquisa aplicada.
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O projeto consiste em um extintor acústico desenvolvido para combater pequenas chamas por meio de ondas sonoras. A iniciativa explora fenômenos físicos ligados a ondas acústicas para extinguir o fogo sem o uso direto de água ou de compostos químicos presentes em equipamentos convencionais.
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Funcionamento e limitações do protótipo
O desenvolvimento experimental teve o acompanhamento do professor Arturo Hernández Muñoz, que orientou a aluna durante a estruturação da proposta e a participação no encontro científico internacional.
A eficácia do dispositivo depende de condições específicas: intensidade e frequência do som, características do fogo e fatores do ambiente. Por se tratar de um protótipo, a ferramenta não substitui aparelhos certificados nem atua contra incêndios de grandes proporções.
Competição internacional na Indonésia
A categoria contou com cerca de 110 projetos apresentados por estudantes de 25 países. O trabalho da aluna mexicana destacou-se entre dezenas de iniciativas focadas em resolver desafios práticos por meio de recursos tecnológicos.
A conquista gerou reconhecimento da comunidade escolar do CETis 78, evidenciando o esforço da aluna e a orientação docente. A experiência demonstrou a relevância de promover a pesquisa aplicada e a inovação tecnológica no ensino médio.
“Estou muito emocionada com o prêmio e com a credencial para o outro evento. Estamos muito felizes e empolgados, porque havia muitos projetos concorrendo, e a verdade é que havia projetos muito bons. Mas nos saímos bem e levamos o nome do México e de Altamira muito longe”, afirmou Ángela Karime ao jornal "El Sol de Tampico".
Premiações e nova etapa científica
A participação em território indonésio rendeu reconhecimentos complementares à estudante:
diploma Free Registration I24SPO 2026 Indonesia International Applied Science Project Olympiad
prêmio especial IYSA Semi Grand Award
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A distinção especial garantiu à estudante a credencial para participar da edição virtual do evento I2ASPO 2026, organizado pela Indonesian Young Scientist Association (IYSA), proporcionando a continuidade de sua atuação em espaços de intercâmbio científico.