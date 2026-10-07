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CONSTITUIÇÃO

Cláusulas pétreas: o que são e como elas protegem os seus direitos

Voto, liberdade e separação de poderes são protegidos por lei; entenda quais pontos da Constituição não podem ser alterados e por que isso importa

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Maria Reis*
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Maria Reis*
Repórter
07/10/2026 15:24 - atualizado em 07/10/2026 15:25

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Cláusulas pétreas: o que são e como elas protegem os seus direitos
Sessão parlamentar ilustra o Poder Legislativo, um dos pilares protegidos pelas cláusulas pétreas da Constituição crédito: Fabio Rodrigues / Agência Brasil

Você já ouviu falar em cláusulas pétreas? O termo pode parecer complexo, mas seu significado é fundamental para a sua vida como cidadão. Trata-se de um conjunto de regras na Constituição Federal que não podem ser alteradas ou removidas, nem mesmo por uma emenda proposta por políticos. Elas funcionam como um escudo protetor para a democracia brasileira.

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Na prática, essas cláusulas garantem que pilares essenciais da nossa sociedade, como o direito ao voto, a liberdade de expressão e a separação entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, sejam permanentes. O objetivo é evitar que mudanças drásticas, motivadas por interesses de um governo específico, possam enfraquecer os direitos básicos da população.

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A expressão "pétrea" vem de pedra, para dar a ideia de algo sólido e imutável. Essas garantias estão descritas principalmente no artigo 60 da Constituição de 1988 e são consideradas o núcleo mais rígido da nossa legislação, funcionando como um alicerce que não pode ser quebrado.

Quais são as cláusulas pétreas?

A Constituição define quatro grandes grupos de temas que não podem ser abolidos. São eles:

  • A forma federativa de Estado: que garante a autonomia de estados e municípios, impedindo a centralização total do poder em Brasília.

  • O voto direto, secreto, universal e periódico: assegura que o poder de escolher os governantes pertence ao povo, de forma livre e regular.

  • A separação dos Poderes: mantém o equilíbrio entre Executivo, Legislativo e Judiciário, para que um poder fiscalize o outro e evite abusos.

  • Os direitos e garantias individuais: uma lista ampla que protege a dignidade de cada cidadão.

Esse último item, dos direitos e garantias individuais, é bastante extenso. Ele inclui proteções básicas como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Muitos desses pontos estão detalhados no artigo 5º da Constituição e são considerados essenciais para uma vida digna em sociedade.

A proteção vai além, englobando o princípio do devido processo legal, que garante a qualquer pessoa um julgamento justo. Há debate doutrinário sobre quais outros direitos fundamentais estariam protegidos pela cláusula pétrea dos "direitos e garantias individuais", sendo este um tema de interpretação constitucional contínua.

Por essa razão, as cláusulas pétreas são vistas como a espinha dorsal do sistema jurídico brasileiro. Elas representam um pacto fundamental da sociedade, estabelecendo limites claros para as mudanças políticas e assegurando que os direitos mais importantes de todos sejam sempre preservados.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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