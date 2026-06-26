Decreto, lei, portaria: qual a diferença e o que tem mais poder?

Leis, decretos e portarias fazem parte do dia a dia dos brasileiros, mas a diferença entre esses termos pode gerar confusão. Compreender o que cada um significa é fundamental para saber como as regras que afetam sua vida são criadas e por quem. Basicamente, são ferramentas que os poderes Legislativo e Executivo usam para organizar a vida em sociedade.

A principal distinção entre eles está na hierarquia. Uma norma de nível inferior nunca pode contrariar uma de nível superior. É como uma pirâmide de poder, onde algumas regras têm mais peso que outras e precisam ser respeitadas pelas demais.

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Qual norma tem mais poder?

No topo dessa pirâmide está a Constituição Federal, a Lei Maior do Brasil. Abaixo dela, vêm as leis, criadas pelo Poder Legislativo (Congresso Nacional, assembleias legislativas estaduais ou câmaras municipais). Uma lei passa por um longo processo de discussão e votação para estabelecer direitos e deveres de forma geral e abstrata, valendo para todos.

A Constituição Federal é a norma suprema do país, estabelecendo os princípios fundamentais, direitos e deveres dos cidadãos, e a organização do Estado. Todas as outras normas devem estar em conformidade com ela, sob pena de serem declaradas inconstitucionais.

Uma lei só pode ser modificada ou revogada por outra lei do mesmo nível hierárquico ou superior. Além disso, uma lei pode ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) se contrariar a Constituição Federal. Nenhum decreto ou portaria pode se sobrepor ao que foi definido por deputados e senadores, por exemplo.

Abaixo das leis vem o decreto. Publicado pelo Poder Executivo (presidente, governadores e prefeitos), seu principal objetivo é regulamentar uma lei já existente. Ou seja, ele detalha como uma lei será aplicada na prática, especificando procedimentos e tornando-a viável.

Um decreto não pode criar direitos ou obrigações que não estejam previstos na lei que ele regulamenta. Sua função é dar os contornos para que a lei saia do papel. Se uma lei cria um novo benefício social, o decreto definirá os critérios para o recebimento e os passos para a inscrição.

Por fim, na base da pirâmide, está a portaria. Trata-se de um ato administrativo, geralmente expedido por autoridades como ministros, secretários ou diretores de órgãos públicos. Seu alcance é bem mais restrito e serve para dar instruções sobre a organização e o funcionamento de serviços públicos.

A portaria detalha questões práticas e rotineiras de um setor específico do governo, como definir um novo horário de atendimento ou estabelecer um procedimento interno para servidores. Ela organiza a máquina pública, mas sempre em conformidade com os decretos, as leis e a Constituição.

A hierarquia na prática

Para simplificar, a ordem de importância é a seguinte:

Constituição Federal: é a norma suprema, base de todo o ordenamento jurídico. Define os princípios fundamentais e direitos que devem ser respeitados por todas as outras normas. Lei: norma criada pelo Legislativo que define regras gerais para toda a sociedade. Deve respeitar a Constituição. Decreto: criado pelo Executivo para detalhar como uma lei será colocada em prática. Não pode contrariar a lei ou a Constituição. Portaria: norma mais específica, usada para organizar o funcionamento interno de órgãos públicos, sempre respeitando decretos, leis e a Constituição. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.