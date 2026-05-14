O que é um decreto? Qual a diferença para uma lei ou medida provisória?

Você provavelmente já ouviu falar em decreto, lei e medida provisória no noticiário. Embora pareçam sinônimos, esses termos representam atos com forças e objetivos bem diferentes, que impactam diretamente a vida dos cidadãos. Entender a função de cada um é fundamental para acompanhar as decisões do poder público.

Pense na lei como a regra principal e mais poderosa. Ela é criada pelo Poder Legislativo, ou seja, deputados e senadores no Congresso Nacional. Para uma lei nascer, o caminho é longo: um projeto precisa ser proposto, discutido e votado nas duas casas legislativas e, por fim, sancionado pelo presidente da República.

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Uma vez aprovada, a lei estabelece direitos e deveres para toda a sociedade de forma permanente, até que outra lei a modifique ou revogue. Por seu processo detalhado, ela representa a vontade dos representantes eleitos pelo povo.

O que é uma Medida Provisória (MP)?

Já a medida provisória, ou MP, é uma ferramenta exclusiva do presidente da República. Ela é usada em situações consideradas urgentes e relevantes, quando não é possível esperar todo o trâmite de uma lei. A grande diferença é que a MP tem força de lei assim que é publicada no Diário Oficial da União.

No entanto, ela não é definitiva. O Congresso Nacional tem um prazo de 60 dias — que pode ser prorrogado automaticamente por mais 60, totalizando até 120 dias — para analisá-la e convertê-la em lei. Se isso não acontecer dentro do prazo, a MP perde sua validade. É um instrumento ágil, mas que depende da aprovação dos parlamentares para se tornar permanente.

E o decreto, para que serve?

O decreto, por sua vez, é um ato do chefe do Poder Executivo — seja o presidente, um governador ou um prefeito. Embora existam diferentes tipos, sua função mais comum é a de regulamentar uma lei, detalhando e especificando como ela deve ser aplicada na prática. É fundamental entender que ele não pode criar novas regras nem contrariar o que diz a lei, servindo apenas para garantir sua execução.

Por exemplo: se uma lei estabelece um novo programa social, um decreto pode definir os critérios para participar, os documentos necessários e os prazos. Ele funciona como um manual de instruções para que a administração pública e os cidadãos possam cumprir o que a lei determina.

Diferenças na prática

Lei: criada pelo Congresso Nacional, tem um processo lento e é a norma mais forte e definitiva.

Medida Provisória: editada pelo presidente da República em casos de urgência, vale como lei imediatamente, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para não perder a validade.

Decreto: assinado por um chefe do Executivo, não cria direitos ou obrigações novas, servindo apenas para regulamentar uma lei que já existe. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.