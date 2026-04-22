Glossário da política: entenda o que significa 'PEC' e 'PLP'

Você já deve ter lido nos noticiários sobre a aprovação de uma PEC importante ou a discussão de um novo PLP no Congresso Nacional. Essas siglas, comuns no dia a dia de Brasília, muitas vezes parecem um código complicado. No entanto, entender o que elas significam é fundamental para acompanhar as decisões que impactam diretamente a sua vida.

Esses termos representam diferentes tipos de propostas que tramitam entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Cada uma possui um objetivo específico e exige um caminho diferente para ser aprovada, com regras e pesos distintos. Compreender essa dinâmica ajuda a dimensionar a importância de cada debate político.

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O que é uma PEC?

A sigla PEC significa Proposta de Emenda à Constituição. Como o nome indica, seu objetivo é alterar o texto da Constituição Federal, a lei máxima do país. Por se tratar de uma mudança na base de todas as outras leis, seu processo de aprovação é o mais rígido e demorado de todos.

Para uma PEC ser aprovada, ela precisa passar por duas votações em cada uma das Casas do Congresso: a Câmara e o Senado. Em todas essas votações, a proposta deve receber o voto favorável de, no mínimo, três quintos do total de parlamentares (o que equivale a 308 deputados e 49 senadores). É um quórum qualificado, que exige ampla negociação política. Grandes reformas, como a tributária ou a da previdência, são feitas por meio de PECs.

E o que significa PLP?

Já a sigla PLP se refere a um Projeto de Lei Complementar. A função desse tipo de projeto não é mudar a Constituição, mas sim regulamentar um artigo dela que não seja autoexplicativo. Em outras palavras, um PLP detalha e complementa um trecho da Constituição que precisa de regras mais claras para ser aplicado na prática.

O processo para aprovar um PLP é mais simples que o de uma PEC. Ele exige o voto da maioria absoluta dos membros de cada Casa. Isso significa que precisa do voto favorável de metade mais um do total de parlamentares — 257 dos 513 deputados e 41 dos 81 senadores —, independentemente de quantos estejam presentes na sessão.

Outros termos importantes do Congresso

Além das PECs e dos PLPs, outras siglas aparecem com frequência no noticiário político. Conhecer as principais ajuda a entender melhor o funcionamento do Legislativo.

PL (Projeto de Lei): é o tipo mais comum de proposta. Trata de assuntos cotidianos que não exigem mudanças na Constituição ou leis complementares. Para ser aprovado, precisa da maioria simples dos parlamentares presentes na sessão, ou seja, metade mais um dos que estão votando.

MP (Medida Provisória): é editada pelo presidente da República em casos de relevância e urgência. Tem força de lei assim que é publicada, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, para não perder a validade e se tornar uma lei definitiva.

Veto: é o poder que o presidente tem de recusar a sanção de um projeto de lei aprovado pelo Congresso, seja de forma total ou parcial. O Congresso, no entanto, pode derrubar o veto presidencial e promulgar a lei. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.