Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em BH nesta quarta-feira (21/10)? Confira a previsão

Dia começa parcialmente dublado em Belo Horizonte, mas temperaturas sobem ao longo do dia e podem chegar à casa dos 30°C. Veja a previsão para a capital e Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/10/2026 06:34 - atualizado em 21/10/2026 06:50

compartilhe

×
BH pode ter céu nublado e chuva nesta quarta-feira (23)
BH pode bater os 30°C na tarde desta quarta-feira (21/10) crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

Depois de vários dias chuvosos no mês em Belo Horizonte, a capital pode voltar a registrar precipitações nesta quarta-feira (21/10). Segundo a Defesa Civil de BH, a meteorologia indica possibilidade de pancadas de chuva à tarde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

De acordo com a previsão meteorológica, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com chance de pancadas de chuva rápidas e raios isolados, a partir da tarde, nesta quarta-feira.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi de 16,1°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste. A máxima pode chegar a 30°C, com umidade relativa do ar mínima em torno dos 40% no período da tarde.

Como fica o tempo em Minas?

Segundo o Inmet, podem haver pancadas de chuva no Centro-Sul e Leste de Minas Gerais, devido ao aquecimento diurno no estado. As temperaturas seguem estáveis nesta quarta-feira, e os termômetros podem registrar até 40°C no Norte de Minas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas nas regiões Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Oeste, Metropolitana, Central, Vales do Jequitinhonha, do Rio Doce e do Mucuri e Zona da Mata. As demais regiões devem ter céu claro a parcialmente nublado.

Tópicos relacionados:

bh chuva clima previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay