Vai chover em BH nesta quarta-feira (21/10)? Confira a previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de vários dias chuvosos no mês em Belo Horizonte, a capital pode voltar a registrar precipitações nesta quarta-feira (21/10). Segundo a Defesa Civil de BH, a meteorologia indica possibilidade de pancadas de chuva à tarde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a previsão meteorológica, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com chance de pancadas de chuva rápidas e raios isolados, a partir da tarde, nesta quarta-feira.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi de 16,1°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste. A máxima pode chegar a 30°C, com umidade relativa do ar mínima em torno dos 40% no período da tarde.

Como fica o tempo em Minas?

Segundo o Inmet, podem haver pancadas de chuva no Centro-Sul e Leste de Minas Gerais, devido ao aquecimento diurno no estado. As temperaturas seguem estáveis nesta quarta-feira, e os termômetros podem registrar até 40°C no Norte de Minas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas nas regiões Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Oeste, Metropolitana, Central, Vales do Jequitinhonha, do Rio Doce e do Mucuri e Zona da Mata. As demais regiões devem ter céu claro a parcialmente nublado.