Geraldo Azevedo canta ‘Dia Branco’ e emociona Caetano Veloso em Copacabana

Nascido em 11 de janeiro de 1945, em Petrolina, Pernambuco, Geraldo Azevedo teve contato com a música desde pequeno. Seu primeiro violão foi feito artesanalmente pelo pai, José Amorim, quando o menino tinha cerca de cinco anos. A mãe, conhecida como dona Nenzinha, era professora e incentivava atividades musicais e culturais no ambiente familiar. As referências da infância, somadas à convivência com as tradições do sertão, contribuíram para a formação de um artista que levaria elementos regionais Foto: Marcelo Ribeiro/Divulgação