Artrose do joelho: a dor pode levar você a evitar exercícios, mas há um cuidado na escolha das atividades que faz diferença para manter o movimento com segurança
Descubra como caminhada e natação fortalecem o corpo sem agredir as articulações e aprenda o momento certo de pausar o treino para se cuidar
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A artrose, quando se torna sintomática, é capaz de causar dores e incômodo funcional. Isso não significa que a prática de exercícios físicos seja desaconselhada. Pelo contrário. Como destaca a "Assurance-maladie" (ramo do sistema público de Segurança Social da França), manter uma rotina ativa é fundamental: "No cotidiano, é importante permanecer ativo. A atividade física é eficaz contra as dores e diminui o impacto da artrose nas atividades da vida diária".
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Atividades recomendadas
A caminhada diária desponta no programa de atividades prioritárias. A recomendação se mantém válida mesmo quando a idade ou o estado de saúde exigem o uso de uma bengala para aliviar as articulações. Nesse caso, a instrução orienta segurar o acessório no lado oposto ao joelho que apresenta dor.
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A natação também surge como uma opção ideal. A modalidade aquática não solicita os apoios contra o solo, o que afasta os impactos capazes de provocar microtraumatismos nas articulações.
Exercícios que exigem cautela
Por provocar choques sucessivos no chão, a corrida deve ser evitada. O mesmo cuidado se aplica a todas as disciplinas esportivas que impõem mudanças bruscas de apoio aos pés e aterrissagens com impacto violento.
Momento de pausar os treinos
A atividade física precisa sempre respeitar as aptidões corporais de cada momento. Desse modo, a orientação recomenda adiar os treinos durante as fases de crise, período em que a intensidade da dor sofre um aumento considerável no decorrer de poucos dias.
Para facilitar a identificação dessa fase, a "Assurance-maladie" lista os sintomas de alerta:
dor intensa que se manifesta logo pela manhã ou ainda na segunda metade da noite;
inchaço aparente no joelho;
rigidez articular que exige mais de 15 minutos de aquecimento matinal para liberar o movimento.
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Caso esses sinais de crise congestiva apareçam, é indispensável interromper temporariamente qualquer atividade física. Em todos os casos, a pessoa deve consultar o médico responsável, profissional habilitado para indicar um programa de exercícios adaptado às capacidades físicas e às condições de saúde de cada um.