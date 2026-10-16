Dassault Systèmes promove Girls Day 2026 no Vale do Paraíba

A Dassault Systèmes anunciou hoje seu patrocínio ao Girls Day 2026, uma iniciativa no Brasil que oferecerá uma série de atividades para aproximar meninas das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Realizado no 3DEXPERIENCE Lab, em São José dos Campos (SP), o evento acontecerá de 20 a 22 de outubro e receberá mais de 70 estudantes de 11 a 17 anos de três instituições de ensino da região do Vale do Paraíba: o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em 20 de outubro; a Escola Estadual Prof. Alceu Maynard Araújo, em 21 de outubro; e a Alpha Lumen, em 22 de outubro.

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Em parceria com a Força Meninas, um negócio de impacto social, o programa oferece experiências práticas e contato com oportunidades de carreira nas áreas de tecnologia e inovação, abordando desafios identificados no estudo “Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro”. Realizada pela organização, a pesquisa revelou que 57,1% das meninas de 10 a 18 anos entrevistadas afirmaram não conhecer nenhuma mulher que trabalhe nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). O programa é estruturado em três pilares: reconhecer-se nas áreas STEM, vivenciar a tecnologia e criar soluções. A iniciativa combina referências femininas, atividades práticas e desafios que incentivam as participantes a assumir o papel de criadoras.

“Ampliar a participação das meninas nas áreas STEM é essencial para preparar a próxima geração para a transformação tecnológica. Na Dassault Systèmes, acreditamos que experiências práticas e ferramentas como os Gêmeos Virtuais podem aproximar os jovens da ciência, da engenharia e da tecnologia, ajudando mais meninas a reconhecer seu potencial e a se enxergar como protagonistas da construção do futuro”, afirma Vanessa Amado, diretora de Recursos Humanos da Dassault Systèmes.

Durante o evento, as participantes conhecerão as trajetórias de mulheres que atuam nas áreas STEM, participarão de diferentes experiências tecnológicas e realizarão uma atividade prática com o uso de tecnologias da Dassault Systèmes. Um dos conceitos apresentados será o de Gêmeos Virtuais, que permite explorar possibilidades, realizar simulações e testar soluções em um ambiente virtual antes de implementar intervenções no mundo físico. Na etapa final, as meninas participarão do desafio “Nossa Cidade”, no qual escolherão problemas como mobilidade, segurança, ilhas de calor, enchentes, qualidade do ar, conectividade e acessibilidade para investigar e desenvolver soluções para a região.

“Pelo segundo ano consecutivo, a Força Meninas se une à Dassault Systèmes para levar meninas ao universo da ciência, tecnologia e inovação. E, neste ano, damos um passo ainda maior: realizamos um evento com o triplo do tamanho da edição anterior, ampliando o número de meninas alcançadas e de experiências capazes de mostrar, na prática, que elas também podem ocupar os espaços onde o futuro está sendo construído", defende Deborah De Mari, fundadora e CEO da Força Menina.



"O Vale do Paraíba é um território estratégico para muitas empresas que já estão olhando para os desafios e oportunidades do futuro e, para isso, vão precisar de cada vez mais meninas e mulheres preparadas para atuar em áreas como tecnologia, engenharia, ciência e inovação. Aproximar essas meninas desse ecossistema desde cedo é também uma forma de construir um futuro mais diverso, inovador e conectado às necessidades do mercado.”, completa De Mari.

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A iniciativa busca mostrar que a tecnologia também pode ser uma ferramenta para compreender problemas do mundo real, testar ideias e criar novas possibilidades. As participantes conhecerão diferentes tecnologias e profissões envolvidas no desenvolvimento de soluções, incluindo engenharia de simulação, análise de dados, desenvolvimento de software, arquitetura de soluções e gestão de projetos. Ao final do dia, cada grupo apresentará sua proposta em um pitch, reforçando a ideia central da jornada: conhecer quem cria, vivenciar como se faz e imaginar o que ainda pode ser criado.