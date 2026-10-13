Orlando Bloom contou que aceitaria fazer “O Senhor dos Anéis” novamente por metade do que recebeu

Orlando Bloom foi bastante alvo da imprensa devido ao seu relacionamento com a cantora Katy Perry. Os dois se conheceram em 2016 e começaram a namorar no mesmo ano. Após se separarem em 2017, eles reataram o relacionamento no ano seguinte e ficaram noivos em 2019. Em agosto de 2020, nasceu a filha do casal, Daisy Dove. Em 2025, os dois anunciaram o fim da relação. Foto: Reprodução Instagram