Filmes e Séries
Orlando Bloom contou que aceitaria fazer “O Senhor dos Anéis” novamente por metade do que recebeu
-
Durante as filmagens, Bloom tinha 22 anos e ainda era pouco conhecido em Hollywood. Como os três longas foram rodados praticamente de uma só vez, o elenco não teve a oportunidade de renegociar os contratos após o sucesso do primeiro filme, e manteve os salários inicialmente acordados. Foto: Divulgação
-
Lançada entre 2001 e 2003, a trilogia dirigida por Peter Jackson arrecadou cerca de 2,9 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. Mais tarde, Bloom voltou a interpretar Legolas em dois filmes da trilogia “O Hobbit”. Segundo rumores da época, ele recebeu 1 milhão de dólares pelos dois longas, além de bônus vinculados à bilheteria. Foto: Divulgação
-
Nascido em 13 de janeiro de 1977, em Canterbury, no condado de Kent, na Inglaterra, Orlando Bloom se mudou para Londres aos 16 anos. Na capital britânica, integrou o National Youth Theatre por duas temporadas e recebeu uma bolsa de estudos da British American Drama Academy. Depois, se formou na Guildhall School of Music and Drama. Foto: Harald Krichel / WikiPortraits
-
Antes de ser escalado como Legolas, Bloom fez diversos testes para “O Senhor dos Anéis”. Inicialmente, chegou a concorrer ao papel de Faramir, mas depois gravou uma nova audição para interpretar o elfo arqueiro. Na mesma época, também fez seis testes para viver Christian em “Moulin Rouge: Amor em Vermelho”, filme de Baz Luhrmann lançado em 2001 e protagonizado por Ewan McGregor. Foto: Reprodução / Instagram
-
-
Um dos seus papéis mais memoráveis é Will Turner, da franquia “Piratas do Caribe”. Ao lado de Keira Knightley, que interpreta Elizabeth Swann, e Johnny Depp, no papel de Jack Sparrow, Bloom estrelou o primeiro filme da série, “A Maldição do Pérola Negra”, lançado em 2003. Na trama, Will se une a Jack Sparrow para resgatar Elizabeth, sequestrada pelo capitão Barbossa, e recuperar o navio Pérola Negra. Foto: Divulgação
-
O ator reprisou o personagem nas continuações “O Baú da Morte” e “No Fim do Mundo”, lançadas em 2006 e 2007, respectivamente, além de retornar no quinto filme da franquia, “A Vingança de Salazar”, de 2017. Sua filmografia também inclui produções como “Tróia”, “Cruzada”, “Tudo Acontece em Elizabethtown”, “Carnival Row” e “Improvisação Perigosa”. Foto: Divulgação
-
Orlando Bloom foi bastante alvo da imprensa devido ao seu relacionamento com a cantora Katy Perry. Os dois se conheceram em 2016 e começaram a namorar no mesmo ano. Após se separarem em 2017, eles reataram o relacionamento no ano seguinte e ficaram noivos em 2019. Em agosto de 2020, nasceu a filha do casal, Daisy Dove. Em 2025, os dois anunciaram o fim da relação. Foto: Reprodução Instagram
-