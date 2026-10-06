Estilo de Vida
Charme europeu no Brasil: conheça cidades que parecem cenário de outro continente
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Pomerode (SC) - A charmosa cidade de Pomerode atrai visitantes o ano inteiro pelo estilo alemão. Além disso, se enfeita de forma especial em certas épocas. Na Páscoa, é uma das referências de bela decoração temática no Brasil. Foto: Reprodução TV RPC
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A 30 km de Blumenau, Pomerode tem cerca de 34 mil habitantes e forte influência dos imigrantes alemães que chegaram no século XIX. Conhecida como a “cidade mais alemã do Brasil”, preserva arquitetura germânica e tradições herdadas principalmente de colonos da Pomerânia. Foto: Reprodução TV RPC
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Prudentópolis (PR) - Curiosamente, esta cidade paranaense preserva tradições da Ucrânia. Descendentes de imigrantes conservaram a cultura no município, que fica a 173 km de Curitiba. Na foto, o portal ucraniano na entrada da cidade. Foto: SamirNosteb wikimedia commons
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Prudentópolis tem arquitetura típica da Ucrânia, além de tradições na mesa (o khrin, conserva de raiz-forte e beterraba; os pierogi, pastéis recheados com batata e nata; e a borcht, sopa de beterraba); e no artesanato, com pêssankas, ovos pintados à mão. Foto: Reprodução do site portalturismototal.com.br
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Blumenau (SC) - Fica no Vale do Itajaí. É o terceiro município mais populoso do estado, com 362 mil habitantes. Foi fundado pelo alemão Hermann Bruno Otto Blumenau, que deu nome à cidade, em 1850. Por isso, Blumenau tem forte vínculo com a cultura alemã. Foto: Reprodução do site direcaoconcursos.com.br/noticias
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A maior festividade de Blumenau é a Oktoberfest - segunda maior festa de cerveja do mundo, que acontece sempre em outubro, durante 17 dias. A cerveja é uma bebida de grande popularidade na Alemanha. A arquitetura de muitos imóveis também é inspirada no urbanismo alemão. Foto: Reprodução do site qualviagem.com.br/oktoberfest-blumenau
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Holambra (SP) - Situada a 40 km de Campinas e fundada em 1948, junta no nome trechos das palavras Holanda, América e Brasil. Foi formada por imigrantes holandeses que fugiram da II Guerra Mundial. O governo brasileiro autorizou a vinda de 500 pessoas da Província de Brabante do Norte, no sul do país, onde fica a capital Amsterdã. Foto: Reprodução do site ariquezadeviajar.com
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Os imigrantes holandeses investiram na produção de leite, criação de galinhas e porcos e cultivo de flores, trazendo a tradição dos moinhos de vento . Holambra é uma das Estâncias Turísticas de São Paulo. Sua principal atração é o Moinho Povos Unidos, o mais alto da América Latina, com 38,5 metros. Foto: Reprodução do site Pixabay
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Campos do Jordão (SP) - Situado a 40 km de Taubaté, foi fundado em 1874 e tem 52 mil habitantes. Fica a 1.628 m de altitude e o clima frio é um atrativo para visitantes. Tanto pela temperatura como pela arquitetura, é conhecido como a "Suíça Brasileira". Foto: Reprodução do site http://carusolounge.com.br/blog
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A cidade tem belas construções e promove passeios que enaltecem esse estilo europeu. O Festival de Inverno de Campos do Jordão é uma das principais festividades da cidade e apresenta música erudita no mês de julho. Foto: Reprodução do site magazine.zarpo.com.br
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Treze Trílias (SC) - Herdeira da cultura austríaca, é a única colônia da Áustria no Brasil. Visível na arquitetura, nos trajes, na comida e nas paisagens que revelam um pedacinho da região do Tirol. Construções típicas feitas com entalhes em madeira atraem pela beleza. Foto: Reprodução do site tropicalfm99.com.br/noticia/
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Timbó (SC) - A 184 km de Florianópolis, tem construções típicas da Europa e uma beleza natural com cachoeiras e cânions. Colonizada por alemães e italianos, promove a Festa do Imigrante, com bailes, comida típica e artesanato dos dois países. Foto: Reprodução do site consolidesuamarca.com.br
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Castro (PR) - Fundada por imigrantes holandeses, a chamada Castrolanda tem uma colônia que preserva suas origens neerlandesas. Tem o Grupo Folclórico Holandês e o Museu dos Imigrantes, além de artesanato típico e um dos maiores moinhos de vento do mundo, assinado pelo arquiteto Jan Heijdra. Foto: Reprodução dos sites melevaviajar.com.br caminhosmelevem.com
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Domingos Martins (ES) - A 80 km de Vitória, foi colonizada por alemães e preserva sua origem no Museu da Colonização Alemã. Mas também tem traços das culturas portuguesa, francesa e italiana. Promove passeios a cavalo e atividades para aventureiros, como rafting no Rio Jucu. Foto: Reprodução do site pinterest.com/pin
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Paraty (RJ) - Fica no Sul Fluminense e tem casarões coloniais típicos dos portugueses, igrejas dos séculos XVIII e XIX e calçadas de pedras que dão charme especial ao centro histórico. Tem belezas naturais, faz passeios de barco e promove eventos culturais: Festival da Cachaça e Flip ( Festa Literária Internacional). Foto: Reprodução do site viagemeturismo.abril.com.br/materias
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Penedo (RJ) - Principal colônia escandinava no Brasil, tem bela arquitetura e ótimas opções de chocolate e sorvete finlandeses. Dentro da chamada Pequena Finlândia está a Joulupukin Suklaa (Chocolate do Papai Noel), incluindo fondues que fazem sucesso. Foto: Reprodução do site ateondeeupuderir.com/compras-em-penedo-rj
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Penedo (AL) - A Penedo de Alagoas, fundada no século XVI por colonizadores portugueses, possui um centro histórico charmoso com arquitetura europeia. Destaque para as igrejas dos séculos XVII e XVIII, além de museus. Foto: Reprodução do site hoteis.com/
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Resende (RJ) - Os primeiro colonos que chegaram à região foram os suíços e, em seguida, os alemães. Implantaram sua cultura, que foi preservada pelos descendentes. O frio da montanha também favorece a impressão de um clima europeu. A paisagem natural atrai para rapel e escalada na Serrinha do Alambari. Foto: Reprodução do site novaconcursos.com.br/portal/concursos
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Garanhuns (PE) - A "Suíça Pernambucana" fica a 240 km de Recife. Também tem influência germânica. O Santuário Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt é uma réplica do santuário de Schoenstatt, na Alemanha. Mesmo no Nordeste, faz 5ºC no Festival de Inverno. Destaque para o relógio de flores na Praça Tavares Correia, criado em 1979. Foto: A Júnior FlickR wikimedia commons
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Gravatá (PE) - Fica 450m acima do nível do mar, com temperaturas que podem chegar a 10ºC em pleno Nordeste. A 80 km de Recife, tem fazendas e prédios históricos charmosos e farta gastronomia italiana, suíça, gaúcha e regional. Atrai aventureiros para alpinismo, rapel e mountain bike. Foto: Reprodução do site portalresiduossolidos.com
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Alcântara (MA) - A cidade histórica, que preserva mais de 300 construções coloniais, fica a 100 km de distância de São Luís. A forte influência dos portugueses pode ser vista nas igrejas, casas e palácios, onde alguns, inclusive, ainda possuem azulejos importados de Portugal que foram utilizados no século XVIII. Foto: JLPizzol - Wikimédia Commons
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Guaramiranga (CE) - Apesar de ser colonizada por portugueses, Ã© apelidada de â??SuÃÃ§a cearenseâ? e â??Cidade das Floresâ?. Nesta regiÃ£o serrana os termÃŽmetros marcam entre 15ÂºC e 23ÂºC. Com paisagem natural, o lugar tambÃ©m Ã© propÃcio para o ecoturismo. Foto: ReproduÃ§Ã£o do site guiaguaramiranga.com.br/guaramiranga
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Bento Gonçalves (RS) - Com paisagens que lembram a região da Toscana, a cidade foi colonizada por italianos. É conhecida por suas vinícolas, pela produção artesanal, pelas charmosas casas de pedra do roteiro "Caminhos de Pedra" e pelos passeios de Maria Fumaça rumo a Garibaldi. Foto: Reprodução do site wefashiontrends.com
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Nova Petrópolis (RS) - A 40 minutos de Gramado, é considerada berço da colonização alemã no Sul do Brasil. A Aldeia do Imigrante é um parque que preserva a história dos imigrantes germânicos. Outro atrativo é o Labirinto Verde: uma cerca viva plantada em círculos numa praça do município. Foto: Reprodução do site visiteobrasil.com.br/sul/rio-grande-do-sul
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Gramado (RS) - Fundado em 1954, fica a 115 km da capital Porto Alegre. Habitado originalmente por índios caingangues, foi colonizado por imigrantes açorianos, alemães e italianos, que influenciaram fortemente a arquitetura e a culinária da região. Artigos dos colonos estão no Memorial Casa Italiana. Foto: Reprodução do site compradeingressos.com.br/gramado
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Gramado investe fortemente no turismo (responsável por 90% de sua receita). O frio na cidade a 830m de altitude é um atrativo. Destaque para o parque Mini Mundo, que reproduz uma cidade em miniatura (com castelos europeus) e o Natal Luz, em que a cidade se ilumina em formas e coloridos espetaculares. Foto: Reprodução/Instagram