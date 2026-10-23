Comprada por Ozzy e Sharon Osbourne em 2015, mansão centenária volta ao mercado após a morte do músico e chama atenção pelo preço

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A histórica mansão de Ozzy e Sharon Osbourne em Hancock Park, Los Angeles, retornou ao mercado imobiliário. A residência centenária está disponível por 16 milhões de dólares, aproximadamente 80 milhões de reais, após a morte do músico, segundo dados divulgados pela revista "Robb Report". O valor atual representa uma nova redução no preço solicitado pela viúva.

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Em 2015, o casal adquiriu o imóvel por 11,85 milhões de dólares, o equivaliam a cerca de 39 milhões de reais. A construção ocupa 1.068 m² em um terreno de cerca de 2.266 m². Erguida originalmente para Natalie Duell Douglas, a propriedade reúne elementos arquitetônicos de revival mediterrâneo e inglês, tendo passado por diferentes donos ao longo do tempo.

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Variações de preço no mercado imobiliário

A residência entrou no mercado pela primeira vez em 2022, anunciada inicialmente por 18 milhões de dólares, aproximadamente 93 milhões de reais. A pedida caiu para 17,5 milhões de dólares, cerca de 90,3 milhões de reais, quando o casal resolveu retornar de forma definitiva ao Reino Unido. Tempos depois, a propriedade acabou retirada de circulação.

Após a morte do cantor, Sharon retomou as tentativas de venda. Em abril de 2026, a casa reapareceu nas listagens públicas por 17 milhões de dólares, o equivalente a 85,5 milhões de reais, valor abaixo daquele cobrado em 2022. Recentemente, a quantia passou por um novo corte, alcançando a marca atual de 16 milhões de dólares.

Histórico do casal

Ozzy Osbourne e Sharon Osbourne viveram juntos por 43 anos de casamento até a morte do vocalista, em 22 de julho de 2025, aos 76 anos. Os dois se conheceram durante a década de 1970, quando ela tinha 18 anos e seu pai, Don Arden, administrava o grupo "Black Sabbath".

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Sharon assumiu o gerenciamento da trajetória solo de Ozzy logo após a demissão do cantor da banda em 1979. Ela colaborou para lançar o disco "Blizzard of Oz", momento em que os dois começaram o namoro. O casamento ocorreu em Maui, no Havaí, em 4 de julho de 1982. A união gerou três filhos, chamados Aimée, Kelly e Jack.