Medisca e EUROAPI firmam parceria estratégica para fortalecer o acesso ao API (Insumos Farmacêuticos Ativos) para a manipulação farmacêutica

A Medisca e a EUROAPI firmaram uma parceria estratégica focada em ampliar o acesso ao API para a manipulação farmacêutica, criando um acesso diferenciado na América do Norte e estabelecendo uma estrutura mais ampla para o crescimento internacional e a colaboração em peptídeos.

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Há mais de três décadas, a Medisca constrói seus negócios com base nas necessidades em constante evolução dos profissionais de manipulação farmacêutica. Isso começa pelos produtos que a empresa decide lançar no mercado, mas vai muito além, abrangendo os fabricantes por trás deles, a documentação e as informações técnicas que os sustentam, e os sistemas de qualidade que garantem a entrega desses produtos ao cliente.

A parceria com a EUROAPI impulsiona essa abordagem. Com esse novo acordo estratégico, a Medisca torna-se a primeira parceira de distribuição estratégica da EUROAPI focada em levar seus APIs de fabricação europeia ao mercado norte-americano de manipulação. A colaboração inclui acordos de fornecimento exclusivo para APIs selecionados e cria uma estrutura para expandir a oferta ao longo do tempo, entrar em novos mercados e avançar em novas áreas de inovação farmacêutica.

Para os clientes, o valor vai além de simplesmente adicionar mais APIs ao catálogo. A parceria cria uma conexão mais forte entre a expertise em fabricação e as necessidades do mercado de manipulação, apoiada por informações técnicas, documentação de produtos e pelo conhecimento direto que a Medisca possui sobre seus clientes. Isso permite que a Medisca responda de forma mais precisa às necessidades atuais dos profissionais de manipulação e continue adaptando sua oferta à medida que essas necessidades mudam.

“Esta parceria marca um marco importante no crescimento da Medisca”, afirmou Peng Li, diretor de Negócios da Medisca. “A EUROAPI traz profunda expertise técnica e em manufatura, com um forte foco em qualidade, química verde e sustentabilidade. Esses pontos fortes alinham-se às necessidades em evolução do mercado de manipulação, à medida que a medicina personalizada continua a crescer nas áreas de telessaúde, bem-estar e novos segmentos do cuidado ao paciente. Juntos, estamos ampliando o acesso ao API, criando novas oportunidades em diversos mercados e avançando na colaboração em peptídeos. Temos orgulho da parceria com a EUROAPI e estamos confiantes no potencial de longo prazo do que podemos construir juntos.”

No centro da parceria está a ambição compartilhada de aproximar a expertise em fabricação farmacêutica, o rigor técnico e uma sólida base de qualidade das necessidades em evolução da indústria de manipulação. A abordagem da Medisca começa na origem — com o fabricante, as especificações e a documentação técnica do API — e estende-se pelos sistemas e controles de qualidade que sustentam o produto até chegar ao cliente. Por meio dessa parceria, a EUROAPI fornecerá informações técnicas e regulatórias sobre os APIs, fortalecendo a conexão entre a expertise de fabricação e a infraestrutura de qualidade da Medisca. O foco da EUROAPI em química verde e sustentabilidade reforça ainda mais o compromisso da Medisca com o fornecimento responsável e com um impacto social mais amplo.

A parceria também foi concebida para crescer. A Medisca e a EUROAPI pretendem colaborar em iniciativas voltadas aos clientes, treinamentos e atividades comerciais, além de incorporar novos APIs ao longo do tempo e avaliar oportunidades em outros mercados.

Avançando na colaboração em peptídeos

Os peptídeos representam uma área importante de colaboração estratégica para a Medisca e a EUROAPI. À medida que a Medisca expande sua estratégia global de peptídeos para a manipulação farmacêutica e a medicina personalizada, as empresas pretendem explorar oportunidades que combinem a expertise de mercado da Medisca com as capacidades da EUROAPI no desenvolvimento e fabricação de APIs complexos. Essa colaboração cria uma base para o avanço do trabalho com peptídeos, acompanhando a evolução do mercado.

“A profunda expertise da Medisca em manipulação farmacêutica e seu conhecimento detalhado do mercado fazem dela uma forte parceira estratégica para a EUROAPI”, afirmou Frederic Robert, diretor comercial da EUROAPI. “Esse relacionamento cria novas oportunidades para ampliar o acesso aos nossos APIs, expandir nossa presença no mercado de manipulação e desenvolver nossa colaboração em áreas como a de peptídeos. Vemos um potencial significativo de crescimento conjunto a longo prazo.”

Para a Medisca, a parceria representa mais um passo em sua estratégia mais ampla de fortalecer a oferta de API por meio de relacionamentos diretos com fabricantes farmacêuticos, ampliar o acesso diferenciado para os clientes e preparar-se para a próxima geração de medicina personalizada.

Para conhecer os APIs fabricados pela EUROAPI e disponíveis por meio da Medisca, acesse www.medisca.com

Sobre a Medisca

Fundada em 1989, a Medisca é líder em medicina personalizada e soluções para a cadeia de suprimentos farmacêuticos, contando com um vasto portfólio de mais de 2.000 produtos, complementado por uma biblioteca com mais de 10.000 fórmulas de medicamentos proprietárias e personalizadas, além de expertise e serviços em manipulação farmacêutica, educação continuada na área da saúde e testes analíticos. Ao oferecer soluções sob medida para diversos setores de bem-estar em inúmeros mercados globais, a Medisca preenche lacunas na saúde e promove o bem-estar personalizado para todos. Para mais informações, acesse www.medisca.com e nos siga no LinkedIn, Facebook e YouTube.

Sobre a EUROAPI

A EUROAPI dedica-se a reinventar princípios ativos farmacêuticos para atender, de forma sustentável, às necessidades de clientes e pacientes em todo o mundo. Somos uma empresa líder com cerca de 200 produtos em nosso portfólio, oferecendo uma ampla gama de tecnologias e desenvolvendo moléculas inovadoras por meio de nossas atividades como Organização de Desenvolvimento e Fabricação sob Contrato (CDMO).

Com fortes capacidades de R&D e cinco unidades de fabricação localizadas na Europa, a EUROAPI fornece aos seus clientes soluções API de alta qualidade em mais de 80 países. Os nossos mais de 3.000 colaboradores estão empenhados em construir juntos o futuro da saúde pública, avançando e garantindo o acesso a ingredientes ativos essenciais, no centro da cadeia de valor dos cuidados de saúde. A EUROAPI está listada na Euronext Paris: EAPI. Saiba mais em www.euroapi.com e nos siga no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261002550381/pt/

Comunicação da Medisca

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