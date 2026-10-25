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ELEIÇÕES 2026

Lorenzo Pazolini é eleito governador do Espírito Santo 

O candidato do Republicanos disputou contra o adversário, Ricardo Ferraço (MDB)

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
25/10/2026 20:58 - atualizado em 25/10/2026 20:58

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Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini vão ao 2º turno no Espírito Santo
Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini disputavam o 2º turno no Espírito Santo crédito: Divulgação

Lorenzo Pazolini (Republicanos) venceu a eleição para o governo do Espírito Santo, neste domingo (25/10), e foi eleito governador do estado. Com mais de 97% das urnas apuradas, ele recebeu 52,01% dos votos válidos contra 47,99% do adversário, Ricardo Ferraço (MDB).

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Pazolini tem 42 anos e é delegado de polícia. Natural de Vitória, ganhou projeção no cenário capixaba ao ser eleito deputado estadual e, depois, prefeito da capital, em 2020. Em 2024, foi reeleito no primeiro turno.

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