Lorenzo Pazolini é eleito governador do Espírito Santo
O candidato do Republicanos disputou contra o adversário, Ricardo Ferraço (MDB)
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Lorenzo Pazolini (Republicanos) venceu a eleição para o governo do Espírito Santo, neste domingo (25/10), e foi eleito governador do estado. Com mais de 97% das urnas apuradas, ele recebeu 52,01% dos votos válidos contra 47,99% do adversário, Ricardo Ferraço (MDB).
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Pazolini tem 42 anos e é delegado de polícia. Natural de Vitória, ganhou projeção no cenário capixaba ao ser eleito deputado estadual e, depois, prefeito da capital, em 2020. Em 2024, foi reeleito no primeiro turno.