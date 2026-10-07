Unimed João Pessoa está entre os 50 maiores do Brasil

A Unimed João Pessoa está entre as 50 maiores operadoras de planos de saúde do Brasil na edição 2026 do anuário Valor 1000, publicado pelo Valor Econômico. A cooperativa ocupa a 31ª posição no ranking nacional, reforçando sua presença entre as principais empresas do setor de saúde suplementar do país.

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Elaborado pelo Valor Econômico com apoio técnico da Serasa Experian e do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGVcef), o Valor 1000 chega à 26ª edição reunindo empresas de diferentes segmentos da economia brasileira. O anuário considera indicadores econômico-financeiros e aspectos ambientais, sociais e de governança.

Entre as cooperativas que integram o Sistema Unimed, a Unimed João Pessoa aparece na 19ª posição nacional. O Sistema Unimed reúne 336 cooperativas e está presente em 92% do território brasileiro. Das 50 maiores operadoras de planos de saúde listadas no Valor 1000 de 2026, 35 pertencem ao Sistema Unimed, o equivalente a 70% do ranking.

“O resultado reforça a solidez da Unimed João Pessoa e a força do cooperativismo médico no cenário nacional”, afirma o presidente da cooperativa, Gualter Lisboa Ramalho.

O desempenho no ranking acompanha a evolução dos indicadores da Unimed João Pessoa. Em 2025, o faturamento bruto da operadora cresceu 11,38% em relação ao ano anterior e superou R$ 1,3 bilhão, segundo o Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2025. Entre 2020 e 2025, o crescimento acumulado do faturamento foi de 47,50%, o equivalente a R$ 446,3 milhões.

A expansão também aparece na carteira de clientes. Em agosto de 2026, a Unimed João Pessoa alcançou 185.259 beneficiários, alta de 23,42% em relação a 2020. “Com o crescimento da carteira, ampliamos a nossa rede própria de atendimento para garantir o acesso dos beneficiários à assistência”, afirma Gualter Ramalho.

Desde 2020, a cooperativa abriu seis novas unidades assistenciais e ampliou serviços já existentes. Atualmente, a Unimed João Pessoa conta com 15 unidades assistenciais. A previsão é inaugurar um novo hospital pediátrico em dezembro de 2026, com 90 leitos e estrutura voltada também para atendimentos de alta complexidade.

Além da expansão assistencial, a operadora vem ampliando investimentos em inovação e tecnologia. Em outubro de 2025, durante a 54ª Convenção Nacional Unimed, realizada em João Pessoa, a Unimed do Brasil realizou, com participação da Unimed João Pessoa, a primeira telecirurgia robótica experimental do mundo utilizando internet de baixo custo e rede não dedicada. O procedimento conectou João Pessoa e Curitiba, a cerca de 3.200 quilômetros de distância.

Em março de 2026, já utilizando um robô próprio no Hospital Alberto Urquiza Wanderley, a Unimed João Pessoa realizou três telecirurgias robóticas inéditas. Uma delas foi a primeira das Américas na área cardiovascular, enquanto outras duas foram pioneiras na América Latina em suas especialidades.

Os resultados econômico-financeiros, a expansão da rede própria e os investimentos em tecnologia integram a estratégia da cooperativa para sustentar o crescimento da operação e ampliar a capacidade de atendimento aos beneficiários.

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Mais informações sobre a Unimed João Pessoa estão disponíveis em https://www.unimedjp.com.br/.